阿Mo首磅重BMI正常　激光手術擊碎膀胱石

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在昨晚（2日）他發出第84封代禱信。

信中Mo父李盛林透露阿Mo自演唱會意外發生後，於上周首次磅重，身體質量指數（BMI）很正常。根據信中的圖片顯示，阿Mo磅重使用的儀器為電子輪椅磅。

至於膀胱激光手術亦順利進行，成功擊碎並移除幾粒膀胱石，但阿Mo仍需插尿喉，直至尿液清澈才能拔除。Mo父盼望期間不會出現發炎。

Mo父對阿Mo在重創後保持身體狀態感到恩慰，並認為他能夠繼續堅持，實屬難得。他並期望阿Mo身體各方面的功能，可繼續保持正常狀態，以迎接新治療方案。Mo父又指，過去數周與創新醫學專家聯繫考慮方案，專家均對阿Mo非常關心。他盼望專家的研究和努力成果，能有助於阿Mo的復康。而引進相關醫療方案預計需要經過連串行政手續，他期望手續順利進行，不會延誤阿Mo的治療進程。

代禱信如下：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 84 (20240303)

「信就是對所望之事有把握，是未見之事的證據。… 全心忍耐，奔那擺在我們前面的路程…」(希伯來書11:1，12:1)

【解說】：

1) 這段經文並非為「信心」作的定義，而是 講述了信心所能成就的和如何有果效。

2) 很多人的信心都是來自世界上可見的事物和數據，而不是來自不見的神和祂的恩惠。

3) 大自然宇宙都是由神的話語所創造而有，而不是從眼見到的事物和數據所產生出來，所以 信心有的「把握」應是在看不見的神和祂的啟示。

(一) 啟言(Mo)

1)【體重過磅及激光手術】

a) 出事84週以來，過去一週第一次磅重，過程雖有點繁複，但總算是順利，並且 「身體質量指數」(BMI)都很正常。

b) 膀胱激光手術也順利進行，成功擊碎並移除了幾粒膀胱石。但仍需要插尿喉直至尿液清澈後才能拔除，期間盼望不會有發炎情況。

c) 【禱告】：

i. 感謝神，阿Mo能夠在受重創後保持這樣的身體狀態，並且可以如此堅持，實屬非常難得。我們盼進他身體各方面的功能可以繼續保持正常狀態，以迎接新的治療方案。

ii. 請為在膀胱與尿道康復期間不致有發炎現象禱告。

2)【考慮多方創新醫學方案】

a) 感謝神，在過去數週與各方創新醫學專家聯繫。他們對阿Mo都非常關心，並且盼望他們的研究和努力的成果能有助於他的復康。

b) 預計引進過程需要經過連串的行政手續，我們盼望這些手續都能順利進行，不會延誤阿Mo的治療進程。

(二)【去年今週代禱信(32) – 2023年03月05日】 - 前後一年的比較：

1) 【去年今日】

a) 【去年：以栽種為喻】

各方的治療都是像栽種和澆灌的，唯有神叫他生長。祈願這生機和生命的動力，從神創造的大能臨到阿MO，使神經能上傳下達，身體活動更有進步。

b) 【去年：請為針對「復康儀器的輔助功效」禱告】

分別有「TMS 」(顱外磁刺激術)、「Exoskeleton」(外骨骼)、「Erigo 」( 斜床踏步機械人系統)、「BCI」 (腦機介面)、「SMR」 (Sport Medicine Rehabilitation) 運動醫學復康、「針灸」直接刺激穴位。

2) 【今年】

a) 【現在：以栽種為喻】：

經過一年多的栽種 (治療的過程)，正等待著開花結果的時間。

b) 【現在：「復康儀器的輔助功效」】：

面對一年來的復康儀器治療和操練，效果已顯而易見，可以保持肌肉、關節和上下肢的神經健康。

(三) Mo爸媽

1) 「信心的學習和實踐」：

漫長的復康之路，需要不斷重整自己的心態和堅持走下去的動力，回顧檢討後，我們發覺都是從神的話語（聖經）而得力量。正如本週代禱信開始所提到的聖經：希伯來書11:1 中所說的*「信心」，是指在經歷的過程中不斷操練，看到信心所能成就的果效。

2) 「長了不少醫療各科創新知識」：

經過這84週在阿 Mo的復康過程中，從開始時的一知半解逐漸到了解治療的全貌，這一切都源自對兒子的關愛和鼓勵，這也是我們與他同行，對他最好的支持和鼓勵。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神 「在長知識的同時，能鼓勵家人和各方同病相憐的有心人」。