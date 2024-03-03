李龍基又着「潮衫」　懶理甄妮寸扮懵：佢有少少失敗

藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）早前被控涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪，現正還押於大欖女懲教所，李龍基則風雨不改每天探訪，他今日（3日）如常探訪未婚妻，約早上9時55分乘小巴抵達大欖女懲教所，頭戴白色鴨舌帽、穿上深色大衣的李龍基，再次着上與名牌有少許差別的「潮帽」，手持藍色環保袋下車，他表示因遲了出門錯過小巴，因此較平常晏才到達，隨即便步向懲教所登記探訪。

約個多小時後他步出懲教所接受訪問，問他有否留意報道，指身在台灣的歌手甄妮，於社交網發文談論他與未婚妻今次風波？李龍基表示沒有，他說：「我盡量都唔睇嗰啲報道，當然有啲實嘅有啲唔實嘅，實嘅、唔實嘅都算啦，因為每一個人都有自己思想，甚至乎佢唔係了解好多嘢，依家嗰啲平台任得佢發揮，佢講乜嘢冇人Challenge佢，亦都冇渠道畀我哋去反駁。（你本身識唔識甄妮？）識咗佢幾十年，冇諗過佢會加入呢個戰團。」他笑言以前性格較激動或會開聲反駁，但現在平常心面對，問到會否聯絡對方解釋事件？他坦言不會：「隨便佢啦！（唔介意佢誤會你？）唔介意！冇乜所謂由得佢啦，老實講識咗幾廿年，佢依家先知道我係扮豬食老虎嘅人，佢又有少少失敗，應該早早知道我識得扮豬，其實我由頭到尾都係豬。」

對於對方亦暗示他剛好於這時間有演出，他解釋演出早在風波前已傾好，但認同因事件增加知名度：「又好彩，件事一發生，老闆就將佢變成演唱會，其實只係酒樓騷，我一直都有做。（加場兼加價到5千幾一圍？）即刻爆咗，就問24號得唔得？依家又爆了，唔知會唔會有20、22號？係就好囉！」他指自己只收歌酬，加價與否跟他沒直接關係，令大家有聯想也沒辦法，愈解釋只會被認為是掩飾，坦言自己只是喜歡唱歌和繼續唱歌，不介意其他人怎麼想：「如果大家喺思可以加少少良心好啲，分析下造一隻歌、錄音，唔係短期內可以能好。」

他感謝身邊很多朋友都理解他及給予支持，亦自覺自己愈來愈強大：「因為中得箭太多，傷好番就強大，當然我仲係痛苦期間嘅，未算坦然。（努力工作應付官司費？）我係工作狂，有能力、魄力就做，唔係為官司，但的確係使錢，不過沒所謂啦。」他表示對官司不再多談，問他探望未婚妻會傾甚麼？他指傾瑣碎事和工作：「因為佢裏面會睇到報紙。（睇到話你成日喊？）初時都心噏，有擔心無人照顧我。一個人喺屋企，以前所有事唔使我理。」，他坦言現時自己身在外邊輕鬆自在，但想起對方失去自由便會心噏：「唔怕失禮講初初真係會喊，依家好啲，我自己一定要硬淨。」