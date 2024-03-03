黎諾懿露股未夠喉恨全裸演出　旅行慶祝結婚10周年

藝人黎諾懿今日（3日）作為有機大使出席活動，對於他最近頻頻出活動，他稱：「嚟緊後日又有《婚後事》嘅宣傳，亦都冇諗過套劇會喺二、三月播出，所以大家最近都會見得我密少少。」

講到無綫劇集《婚後事》，黎諾懿指最近出席活動，不少人都會向他反映有觀看劇集，並在他面前大談其臀部，表示好開心：「同埋我見到我哋嘅網上點擊率過咗85萬，都喺我預計唔到。」表示下次想挑戰全裸演出：「不過喺有意義嘅劇情，但全裸，同埋我喺人嚟，緊希望一次比一次進步。」又言自劇集播出後，太太不斷催促他操Fit身材：「因為對比十年前張結婚相，以前嘅八舊腹肌，變咗一舊。」又謂見大家對他的身材如此在意，他亦想下決心開始做Gym，練好身材，笑說：「咁下次我就可以搵大家除衫影相（出寫真集？）尋日出活動先有人提議，叫我出寫真集幫忙籌款，但可能得幾個人買，仲可能要求佢哋先買，所以自己知自己事啦，自己咁嘅歲數就唔好逼人哋啦。」

談到家人，黎諾懿和太太在今年即將踏入結婚10周年紀念日，他透露今年可能會和太太去旅遊過二人世界：「我太太唔鍾意驚喜，因為佢知我唔識驚喜，所以佢會畀晒提示同你講話佢今年想點做，咁我照做就得。」他亦提到大仔小春雞最近病倒了：「可能喺佢之前開Party玩得太開心，隻手污糟就擺落個口，依家佢又屙又嘔。」