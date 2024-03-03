碧咸兒子告斯慶祝母親時裝騷挪威女歌手同行懷疑拍拖

「碧咸嫂」Victoria Beckham日前出席其品牌於《巴黎時裝周》的時裝騷，老公英國前球星碧咸（David Beckham）與大仔布魯克林（Brooklyn）與美國女星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）、三仔告斯（Cruz）與女兒夏柏（Harper）都有現身撐場。完騷後他們一同到當地一間意大利餐廳食飯慶祝，有狗仔隊影到挪威女歌手Bby Ivy亦有同行，因而被懷疑是告斯新女友。

19歲的告斯近期經常換畫，去年10月與女友Tanya Holding分手後，最近就被傳與網紅Issey Moloney拍拖，2人上月被見到一同去shopping。話口未完，告斯又傳緋聞，認真快手！

Bby Ivy現年21歲比告斯大兩歲，她於挪威一音樂學院畢業，最近開始在英國走紅，她唱的歌曲《Losing Sleep》最近收錄在求愛真人騷節目《求愛島》（Love Island）內。

另方面，Victoria開時裝騷子女到齊唯獨是次子羅密歐（Romeo）缺席，原來當時剛與他分手不久的模特兒女友Mia Regan都有現身撐Victoria場。之前有指她因Mia與兒子分手而大受打擊，有指她很愛Mia原本亦睇好她與兒子最終會結婚。