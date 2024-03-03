袁嘉敏豪花千元剪新Look慘被嘲　移居英國望找到伴侶

前港姐袁嘉敏去年9月正式移居英國，不時都會喺社交網同大家分享佢喺當地嘅日常生活，早前佢晒出短髮新造型，但就被指有「媽媽感」，同過往性感形象相差甚遠。袁嘉敏對此大感傷心，直言後悔剪咗呢個髮型，原本自己係想簡單修剪頭髮，並有叮囑髮型師唔好剪到好似媽媽咁，因為自己仲係單身。點知髮型師竟然將頭髮愈剪愈短，仲透露今次剪頭髮用咗成2千7百港元，但整出嚟嘅效果就未如理想，讓佢相當無奈：「英國常常下雨，有雨時我頭髮會全卷起來，很難造型。那個髮型師在香港出名的，但香港出名那班師傅好多都自作主張想點剪就點剪，算了吧。」

而袁嘉敏自從搬去英國後，一直備受外界議論，甚至有人指佢係因為被富商包養，生活變得富貴，成日豪玩豪食歎世界。雖然佢之前曾公開機票價錢及酒店住宿費為自己澄清，每次出遊嘅費用都係喺自己預算內，唔會超支。但網民唔賣帳，因此佢喺社交網發文強調自己係單身：「其實我搬來倫敦的其中之一個小原因，是因為在香港一直難覓伴侶，一直都沒有甚麼人約我，節日總是一個人過。上一次有『約會』已是2016年，感覺似係想找個男士傾下偈都好難。」又表示到處去旅行都係想要識到更多嘅朋友：「在倫敦可以轉下環境，雖然我不太被外國人吸引，希望喺外國認識新的朋友啦，我唔講單身自己搬來倫敦住，一般人會以為我是為了家庭而來。」