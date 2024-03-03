《中年2》羅沛琪獲男友驚喜求婚　晒婚戒冧爆：是對的人

曾參加《中年好聲音2》成功躋身60強的藝人羅沛琪（Pinky），今日於社交平台放閃，透露於台灣旅行期間獲男友Rayson求婚，二人已準備攜手走進人生另一階段，認真可喜可賀！

相中捧着花束的Pinky獲男友Rayson單膝跪地為她套上婚戒，Pinky一臉幸福，場面甜蜜又溫馨。她在貼文寫道：「因為嗰日係陽明山實在係凍到抽筋，當見到個靚靚山頂景時都係光速打卡，腦袋只諗食嘢充飢，當食到成口都係熱辣辣薯條時，突然一群人衝入黎，細心的你已經一切準。備。就。緒。下刪1萬9千字的明就明，唔明就黎明的肉麻情話，多謝你一直的寵我，若然言語未能表達，那我們就用餘生好好去實現大家就是對的人。」

Pinky回覆表示：「多謝大家嘅祝福，我今年會結婚嘞，男友係圈外人，我哋拍咗兩年拖，但識咗好耐。佢求婚我事前係完全唔知嘅，入到間餐廳覺得好靚，我只係以為佢一早安排咗，所以訂到啫，但食緊嘢嘅時候，我都見到出面有磈黑布，好似遮住啲嘢咁，冇幾耐就成班wedding planner同攝影師等衝入嚟，咁佢就求婚嘞。我好開心搵到個明白自己嘅人，佢好細心及擁有同理心，係好好嘅聆聽啫，搵到精神伴侶覺得自己好幸運。」