靈敢侶情：甚麼時候該用甚麼意粉？

每次教學生用手製作意粉，我都會講解甚麼時候、該用甚麼意粉。

世上已知的意粉種類超過300多款。Pasta是意粉的統稱，每款均有專屬的名字。香港最常見的長麵條是Spaghetti細麵，1.8至2毫米濶；Linguine扁意粉，3毫米濶；Fettuccine濶條麵，6.5毫米濶；Pappardelle特濶麵，50毫米即5厘米濶。

長麵條之外，還有不同形狀的意粉，例如Fusilli螺絲粉、Farfalle蝴蝶粉、Macaroni通心粉。通粉又分Penne細直通粉和Rigatoni粗直通粉。蜆殼形的意粉也有分細、中、大，分別是Conchigliette、Conchiglie、Conchiglioni，大的可釀入餡料。

那甚麼時候該用甚麼意粉？秘訣就是：醬、汁、湯愈濃稠或愈重，用的意粉愈粗，反之亦然。換言之，早年常見的天使麵Capelli d'angelo，最適合用湯煮而非芝士和蜆；肉醬意粉應選Pappardelle特濶麵而非Spaghetti細麵，因為前者能夠承載和黏着更多肉醬，吃時將肉和麵一拼捲起，便不會吃完麵剩下一堆肉。

至於細和中型通粉，作用在於其長管或小酒窩能乘着醬汁，舀起來吃時能一拼吃下，因此，比較適合配湯或中等濃度的醬汁。

到這裏大家應該會問：拉絲芝士該用甚麼意粉？其實，意大利人近乎不會在意粉中加入拉絲芝士，除非是焗意粉，如Lasanga千層麵或釀蜆殼粉。

我習慣學習不同國家在飲食上的文化和傳統，當然，有時我亦會在Pizza中加菠蘿，但在意大利人面前就不會了，因為這是一份尊重，正如，我都不會想別人糟蹋我哋嚿叉燒。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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