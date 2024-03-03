尤雅來港會知音　自爆同歐信希關係

「台灣第一代玉女歌手」尤雅日前假尖沙咀文化中心舉行演唱會圓滿結束，首晚演出嘉賓有莫鎮賢，而尾場則是同門師弟 歐信希（Simon） 。相隔7年再在港開騷，尤雅風采依然，以經典歌《風從哪裏來》為個唱序幕，其後再獻唱多首名曲，帶歌迷重回70年代國語時代曲的光輝歲月。

尤雅在台上表示：「為了見大家，我坐了廿多個小時飛機從美國飛過來，真的不容易，謝謝大家在百忙之中抽空到來，你們是我今晚的 VIP，我很喜歡這個場地，因為可以和大家很親近，而且我第一次出國的地方是香港，所以我對這裏有很深厚的感情。今天我帶了不少經典歌曲到來，但也會重編加入新元素，我們要跟上時代，正如我們的手機常常提醒我們要去 Update 一樣。」

她還大講廣東話，指這種方言好特別：「廣東話很好聽，我學習說廣東話的秘訣便是把嘴巴『嘟』起來，用這方法很快便學了很多廣東話，但同時也鬧了不少笑話，就好像有次我把要獻唱的歌名《上海灘》，用嘴巴『嘟』起來的說法說成了是《上海通》，唱罷此曲後現場觀眾既給了我很多掌聲，但也夾雜了不少笑聲。」之後她表演了葉麗儀的《上海灘》、徐小鳳的《順流逆流》及汪明荃的《萬水千山總是情》3首經典廣東歌。

換過新造型後，尤雅介紹同門師弟Simon出場，擅長唱張國榮經典歌的他，選唱了偶像鄭少秋的《輪流轉》並說：「每一次我踏在舞台上最興奮便是聽到大家的掌聲和歡呼聲，這是對每位在舞台上的歌手最大的動力，今晚很開心擔任尤雅姐姐的嘉賓。」在獻唱完這首歌後，Simon邀請尤雅再度出場並給她送上花束，原來尤雅姐以往在香港的經理人，正正便是 Simon 現時經理人的父親，再加上是同一家唱片公司，所以絕對稱得上是師姐和師弟，Simon 說：「我和尤雅姐是第一次合作，希望日後能有更多機會和妳合作。」尤雅回應說：「我也很高興和你們年輕一輩合作，我覺今晚和你合唱的這首《在雨中》，不要那麽規矩，可以嘗試一些新的表達方法，我們可以先一左一右處理獨唱，然後走回中間一起合唱，那看起來會比較有趣。」兩人合唱《在雨中》和 Rock 味十足的《梅蘭梅蘭我愛你》」。