林襄孖2位壯男浸溫泉　施展啦啦隊應援絕技

HOY TV全新綜藝節目《女神同行》明天（4日）首播，節目由藝人阮偉倫（阿倫）、林躍翰（John）及康志維（康師傅）擔任主持，跟10位台灣女神返鄉下，走訪對女神們別具意義的私密景點，更即場「見家長」。而打頭陣就有人氣爆燈的林襄，最吸睛位是她帶阿倫與John到陽明山一個野溪溫泉，試浸當地的白硫橫泉。

雖然林襄浸溫泉時披上簿外套，但難掩豐滿上圍及深長事業線，阿倫對於要和女神「玉帛相見」也表現緊張，John更是第一次和家人以外的女生浸溫泉，感覺害羞，他乘機打探女神喜好，問到想不想約會時來野外行山和溫泉，林襄就笑指如果剛剛交往，一定會表示樂意，但交往久了之後，其實也要根據身體狀態和心情來決定約會地點。除了浸溫泉，林襄又帶兩人來體驗攀岩，為了鼓勵有畏高的John突破自我，林襄即場施展了啦啦隊的應援絕技為他們打氣，兩人立即幹勁十足，完成了攀岩挑戰。

另外，林襄帶兩人遊覽士林區探訪她兒時成長的地方，原來拍攝地附近便是襄爸的小店，林襄雀躍地帶拍攝團隊入內介紹爸爸，一進門便熱情打招呼道「爸B你在幹嘛？」還宣傳自家製作的LED燈，十分可愛！襄爸對突然出現的女兒，雖然在鏡頭前不露聲色，但仍難忍見到女兒的高興。