文雪兒專程捧陳培甡場　生日飯局食足個半月

粵劇小生陳培甡和鄧有銀主演的新編粵劇《亂世未了情》尾場今晚（3日）進行公演，該劇由徐小明導演及編劇，藝人文雪兒、梅小青和葉童等人亦有前來捧場。文雪兒表示今次是特意來支持陳培甡的演出，加上今次是徐小明相隔多年自導自演，精心策劃的劇目，故今日專程來捧各位場。

提到文雪兒的好友花旦李影在於加拿大猝逝，文雪兒當年更曾擔任李影的伴娘。文雪兒指當收到好友離開的消息時，大感難過，不能接受：「嗰陣時我同丈夫喺車度，我同佢講話停一停我要喊一陣先，因為實在太難接受，大家經常一齊玩又一齊食飯，真喺人生無常。」又指一直都不覺李影身體有甚麼毛病，平日都見她吃得瞓得又唱得。問到有否與李影兩女聯絡？她說：「我同佢啲女一直都冇乜聯絡。」又謂未必會遠赴外國出席李影的最後道別儀式，但如果香港亦會舉辦李影的追思會，她一定會出席。

而前日（1日）是文雪兒的64歲生日，她笑稱慶祝活動從未停過，「生日飯局由二月開始排期到三月中。」又高興地指今年喜事連連，只因在今年六月，她的細女會再為她添孫，笑指現在每日都與女兒視像通話。問到可有做準備？她指會為女兒準備薑醋，亦會幫手照顧孫兒：「因為薑醋係孕婦嘅恩物，所以我會落手落腳親自做。」