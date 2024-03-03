銷魂洞探秘 高潮迭起

唔少活躍好動嘅男女都鍾意玩洞穴探險，皆因過程刺激，分分鐘會有令人興奮嘅發現！但原來洞穴（Cave）可以有另一種解釋，探索過程一樣會令人心跳加速，甚至有高潮迭起嘅體驗添！

Broom In A Cave 雙重意思

喺地理學上，「Cave」係指洞穴，但對住鹹濕佬講「Cave」，小心對方表錯情，皆因呢個字亦係一個情色俚語，暗指人體兩個部位，分別係女性嘅蜜洞同後門，查實都唔難估。至於由「Cave」呢個字衍生出嚟嘅俚語「Broom In A Cave」，就相對難估一啲，照字面直譯係洞穴裏嘅掃把，但真正意思有兩個，一個係指漫遊後花園呢種性行為，另一個則暗指對方後門太過鬆弛，所以穿插過程完全冇感覺。

Cave 前趴後跪

推車仔同騎乘位都係熱門嘅性愛體位，但原來有一招叫「Cave」，可以體驗晒兩者嘅優點。玩法好簡單，女方先趴低，擺出推車仔姿勢，男方則跪坐喺女伴嘅兩腿之間，雙臂向後撐，做出後仰動作，就可以進行活塞運動。性學家話呢一招可以令男士嘅兵器更具衝刺力，但又能減少體能消耗，有需要時，女伴亦可以接力騎乘，攞番交鋒過程嘅主導權，玩得更投入。

《Cave Dwellers》戀穴癡女

歐美四仔界有唔少癡女主題作品，當中又以Baby Doll Pictures喺2014年推出嘅《Cave Dwellers》最為經典，事關片廠搵嚟Sasha Knox、Katrina Isis、Taryn Thomas等多位人氣盛極一時嘅癡女參演，當中又以Sasha Knox最受注目，因為佢首次喺鏡頭前表演二穴齊進，好有話題性，加埋有大量火辣辣嘅情慾交鋒，所以呢套片喺多個四仔頒獎禮上獲得提名。講開又講，有男脫星話呢班癡女實在太狂野，搞到條腰頂唔順，甚至話以後唔敢再接拍呢個系列，信不信由你！

同場加映：海洞口愛騷

唔知係咪聽住潮聲浪聲曳曳特別容易令人進入高潮，好多日本AV都鍾意喺海邊取景，而呢套由MAX-A喺2009年推出嘅《藝能人》就更加特別，居然選擇喺海邊洞穴中嚟一場口愛演出，未睇過嘅話，真係要見識吓。女主角係當年以藝名「藤崎里緒」活躍於AV界嘅水谷心音，呢位AV女優因報稱拍過寫真，所以片廠為佢貼上「藝能人」呢個標籤，但講真佢嘅外形先係最大賣點，尤其係心口嗰33E車頭燈更加正到痹！順帶一提，阿妹喺2016年轉做企劃單體女優，仲喺同年7月演出首套步兵片，成為AV界嘅一時熱話。