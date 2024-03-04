星玄｜肖狗姚焯菲做學神　小背心露無敵纖腰

今日係3月4日農曆正月廿四，屬狗嘅朋友偏財旺，投資可小試牛刀，易有收穫。有「國民初戀」之稱嘅姚焯菲（Chantel）就係肖狗。早於農曆新年前，Chantel就已飛到新西蘭繼續學業，雖然身在外地，但心仍在港，不時上載相片與「小菲象」（姚焯菲粉的專稱）分享日常生活點滴。於上月底，她又晒出多張生活照，其中一張佢坐喺駕駛座，手握軚盤，望著車外狀況，樣子相當專注。對此佢回應表示：「我考左learner’s license（筆試)依家學緊車準備考路試」，唔少Fans都喺留言區大讚Chantel好叻女，更有人打趣道：「Chantel幾時載埋小菲象遊車河」、「公主『駕』到」。

而喺去年底，Chantel就同朋友搞咗個時裝網店，仲親自為品牌做「生招牌」，雖然只係得短短3日，個品牌就無咗，但Chantel你偏財旺，可以再搞多次，或者今次會成功做得起。

今日幸運星係天蠍座，幸運指數居首位，單身者可打破感情悶局。天蠍座嘅內地「甜寵女神」趙露思，每次拍劇都會同男主角傳出緋聞，從而被網民獲封「男神收割機」。

繼「收割」楊洋、吳磊等人氣男星後，去年底趙露思再同劉宇寧二度合作拍攝古裝劇《珠簾玉幕》，當年佢哋首次合作時就已傳過緋聞，依家喺片場又不時爆出二人互動親暱，劉宇寧被指望向趙露思時眼神曖昧，未知對外宣稱單身嘅趙露思，會唔會同劉宇寧戲假情真呢。