【是日通勝】

農曆正月廿四

甲辰年 丙寅月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、安床

忌：穿井、理髮、搭廁

幸運方向：坐南向北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

金牛座：工作運每況愈下，外來助力也無法幫到你。

雙子座：萬事起頭難，過了這一步，事情就會容易。

巨蟹座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

獅子座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

處女座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

天秤座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

天蠍座：幸運指數居首位，單身者可打破感情悶局。

人馬座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

山羊座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

水瓶座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

雙魚座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 偏財旺

（跌）雞 是非多

鼠：身心回復狀態，感情發展可取得突破。

牛：做事態度認真，工作表現易贏得掌聲。

虎：財運差，投資花費忌衝動，小心受騙。

兔：健康一般，久坐不動，當心身體出事。

龍：人氣上升，社交活躍，易結交新朋友。

蛇：健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

馬：貴人助力強，有機會獲一筆意外收入。

羊：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

猴：頭腦精明，可於職場上嘗到不少甜頭。

雞：是日沖煞，面對明爭暗鬥時要沉住氣。

狗：偏財旺，投資可小試牛刀，易有收穫。

豬：事業獲貴人撐，但仍需努力表現自己。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

打你個小人頭 等你有氣冇得抖

每年有廿四節氣，立春代表新一年的開始，隨之而來是「雨水」，之後就是3月5日的「驚蟄」，亦即是打小人的日子。

「驚蟄」又名白虎開口日，是春季的節氣之一。

動物冬眠可稱為「蟄」，而「驚蟄」即是動物剛剛醒來的時候，當動物睡醒，便要覓食。據民間傳說，凶神之一白虎也會在這天出來，信眾為求平安，這一天便要祭白虎。

驚蟄時節，春雷乍響，於地下冬眠的蟲子受到了驚嚇，紛紛從土中鑽出，開始新一年的活動，所以在古時候，人們於驚蟄當日會手持清香、艾草熏一熏家中四角，以香味驅趕蛇蟲鼠蟻，最重要是清除霉味，但久而久之，逐步演變成不順心者拍打對頭人和驅趕霉運的習俗，這就是打小人的前身。時至今日，每年驚蟄，有婦人會一邊用木拖鞋拍打紙公仔，一邊唸着打小人咒。

由於每年流年有一個宮位稱為三碧，代表是非和官非，可謂小人當道，而今年在中宮，即家宅的中間，如大廳中間，宜掛上紅色物品化解，如紅燈籠、中國結等。