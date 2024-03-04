廣咩｜考靚女「印腳」？姚焯菲劉穎鏇無懼麻甩

一個男人如果態度輕浮，不時「印腳」做事又「唔嗲唔吊」，女人看到也感倒胃。不知道今集兩位挑戰嘉賓，姚焯菲與劉穎鏇，對這些字詞又有何觀感？

問：以下哪個字詞是「嗲吊」的正字 ？

A. 哆弔

B. 笛吊

C. 奲宨

姚焯菲：「我感覺答案是C（奲宨），因為C那個字最複雜，所以我猜是答案。是嗎？（恭喜Chantel妳答對了）太好了，所以如果大家要猜字，猜最難最多筆畫的就對了。」

至於靚女劉穎鏇，我們就問她「䟴腳」是哪個廣東話口語的正字，她也答得非常爽快：「這個字我應該懂，應該是『印腳』是嗎？」恭喜穎鏇妳也答對了，港姐果然是美貌與智慧並重。

關於這兩個「麻甩」字詞，星級主持黃宇詩有這樣解釋：「廣東話印腳正字是這樣寫『䟴腳』，另外嗲吊廣東話正字，就這樣寫『奲宨』。在東漢《說文解字》中有解釋『䟴，動也。』，䟴即振動的意思；而在明朝《正字通》中也有記述『宨，肆也。』，宨有不受拘束、放任肆意的含意。」

黃宇詩還補充，中國人有句話「人搖福薄」，䟴腳給人感覺始終太輕佻，但若是形容生活無憂，大家可以「䟴䟴腳」又確不錯。