《滯留生》保羅基安馬提演技爐火純青　斜眼化妝令人信以為真

俗語有云：「可憐之人必有可恨之處」，美國導演阿歷山大比恩（Alexander Payne）擅長拍攝的小品電影卻反過來，多是描寫「可恨之人必有可憐之處」，提醒觀眾不要急着憑表面印象論斷他人。導演繼2004年電影《酒佬日記》（Sideways）後再邀請實力派美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）擔正，主演新片《滯留生》（The Holdovers），成功獲《第96屆奧斯卡金像獎》5項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角（美國女星Da'Vine Joy Randolph）、最佳原創劇本與最佳剪接。

故事以越戰時期的1970年美國為背景，聖誕期間一間上流寄宿男校有數名學生因各種原因被逼留校，由保羅飾演的歷史教師保羅被指派監督他們。保羅因堅拒放寬對待權貴子弟被高層針對，亦因為古板偏執的性格被全校師生討厭。由美國男星Dominic Sessa飾演的問題學生安格斯，與保羅在困獸鬥相處時，逐漸了解對方的過去。他們更連同Da'Vine飾演於越戰中喪子的學校廚娘瑪莉，一起偷偷離校，展開一段旅程，改變了他們的人生。

保羅在片中含蓄的演技爐火純青，打動不少觀眾。他角色的右眼有斜視問題，演出時需要戴住一隻化妝特效的巨型隱形眼鏡，由於非常逼真，連他其中一個多年老友也信以為真！他除了佩戴時感到非常不適，亦等同單眼失明，令其駕車戲份特別觸目驚心：「簡直係惡夢，我戲入面要揸車載一啲人……事實上係令我緊張過我以往所做嘅任何嘢……我一路喺度諗，天呀，就嚟大鑊啦。成年事係好奇異，真係好奇異。」