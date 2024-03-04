Taylor唱到星洲　林俊傑愛炫富戴埋「層樓」睇騷

新加坡天王林俊傑化身「迷弟」捧美國樂壇天后Taylor Swift獅城巡唱場，在直擊追星期間，一張手錶相酸爆全網，皆因錶價高達逾800萬港元，等同戴住一層豪宅出街，用7位數字襯衫，完全打破貧窮限制想像。

現年42歲的林俊傑（JJ）入行20年，以音樂才華風靡萬千樂迷，前日他變身粉絲欣賞美國樂壇天后Taylor Swift在他家鄉新加坡舉行的演唱會，心情亢奮的他不停將Taylor的台上風采上載社交網，留言謂：「My first live experience with @taylorswift，現場太有魅力」、「Mesmerizing」及「Party Time！怎麼可乆我比歌迷High」等。不過一張示意要趕往重要場合的睇錶相，嚇到網民眼都凸埋，皆因其手上的限量版手錶價值逾800萬港元，不少網民留言：「直接將一棟豪宅戴在手上。」

傳身家逾10億

其實JJ炫富已非首次，早在10多年前，他已被封為「娛樂圈炫富第一人」，過去曾被揭身上的名牌全是限量推出的奢侈品，佩戴過逾300萬元的陀飛輪、一件衞衣都逾4萬元、逾15萬元的鋁鎂合金箱、萬多元的鞋及一套6件的玩具公仔等。他一早豪得起，傳因他家世顯赫，有指其爺爺靠船運起家，父親是新加坡最大通訊集圑的董事長，母親則是石油公司高層，哥哥在美國電子公司任副總裁，姑丈是日本品牌相機的CEO，含住金鑰匙出生的他，一出道已贏在起跑線。

雖然他曾澄清並非生於大富之家，家屬只是一般的「上班族」及小生意人，可是憑音樂才華洋溢，由當初被譽為「行走的CD」，現時優化為「行走的鈔票機」，除歌曲版權收入，唱片公司加盟費、巡唱歌酬、投資房地產、服裝品牌等，傳他身家早在多年前已逾10億。