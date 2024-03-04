東方日報C1：趙麗穎另闢戰線　轉撈監製挖角

內地女星趙麗穎為主演新劇小試牛刀兼任監製，信心十足的她似乎做幕後做上癮，近日再度為劇集出任監製，更親自斟洽投資及演員，更不惜客串上陣來吸引投資者注資，投入度極高。熱愛演戲的她同時有新作開拍，而一眾「85花」楊冪、劉詩詩及唐嫣等本月亦不約而同先後入劇組，勢點燃「戰火」！

去年內地電視劇備案總數高達538部，相比起前一年上升了14%，是自2016年來劇集備案數目連降七年後迎來的首次回升，當中暑假及年底更是備案高峰，意味內地劇投資生產復甦，並逐步向好。因此，春節過後，一眾小生花旦紛紛趕入劇組開工儲存貨，當中一眾「85花」代表更撞正本月齊齊開劇。

有「千億點擊女王」之稱的趙麗穎，向來是收視保證，近年拍電影又拍電視劇的她保持號召力，早前在張藝謀執導的賀歲電影《第二十條》演聾啞人士，獲讚演得虐心催淚，該片上映至今票房錄得22.63億元人民幣（約24.93億港元）。

低調行事扮隱形

劇集方面，她與林更新「二搭」的古裝劇《與鳳行》近日已取得播映批文，預計本月播出，劇集預約人數已突破500萬，足見劇迷相當期待。《與》劇是趙麗穎首度擔任監製的作品，大抵此次經驗為她帶來滿滿的成功感，她近日再下一城，再次以監製身份參與內地小花譚松韻及人氣小生侯明昊新劇《逍遙》，除了親自與投資方斟洽、向舊東家邀來旗下當家小生侯明昊擔任男主角外，她還答應客串一角，結果輕易吸引到注資，不過今次她玩低調，未有在劇集幕後團隊一欄列名，就連劇集日前舉行開鏡儀式亦未有現身，名副其實是「隱形監製」。趙麗穎曾被質疑能否勝任監製一職，亦有人懷疑她為了限薪令才掛名上陣，變相拿天價酬勞，不過其《與》劇拍檔林更新就力撐到底：「滿分10分的話，我給趙監製9分，還有1分是怕她驕傲。」雖然做監製做上癮，但趙麗穎仍醉心演戲，據知她將投入懸疑劇《在人間》拍攝。該劇只得10集，她飾演密室逃脫管理員，是患有多重人格患者的其中一個副人格，當中不乏內心戲，絕對考驗演技。

楊冪山東做農婦

另一邊廂，與趙麗穎由電視圈鬥到影壇的楊冪同樣有新作，將於劇集《萬物生》挑戰農民角色，劇集會在山東展開為期四個月的拍攝，有指楊冪曾為此體驗農村生活，實行為新作做好準備。至於屢傳婚變的劉詩詩去年憑《一念關山》人氣再升，日前宣布再演古裝懸疑劇《掌心》，並與竇驍合作，勢將成為另一代表作。

另外，早前憑劇集《繁花》翻身的唐嫣，會聯同張若昀、馬思純孭飛新劇《血緣相對論》，有指她以客串身份登場，飾演張若昀的母親；同樣憑《繁花》彈起的辛芷蕾則擔正醫療新劇《仁心俱樂部》，飾演神經外科醫生，並與白客演情侶，消息一出兩派粉絲舉腳贊成，大讚兩人同是實力派，期待他們的演出；躍升「80億影后」的倪妮，則孖住金像影后劉雅瑟合作《隱身的名字》。

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