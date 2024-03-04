水腫三大元兇　易腫體質必看

每天早晨起床時，你會否面臨面部水腫問題，與平時「胖若兩人」，直到下午面部的輪廓才慢慢浮現？這種情況可能會讓你感到困擾和不自在，其實水腫是由多種原因引起，包括早起、飲食問題以及某些疾病，了解水腫原因對於釐清問題，並採取適當措施至關重要，不妨參考以下的消水腫實用秘笈，幫助你解決早晨水腫困擾。

水腫，又稱「浮腫」，是由於血管外的組織間隙中有過多的體液積聚，並在人體皮下空腔所產生的腫大症狀。不少人認為水腫是由於飲水量過多，實際上是由於身體對組織間液的調節失常，無法將過量的組織液送回血液中。測試身體是否水腫的方法很簡單，以手指按壓皮下組織少的部位5至10秒，正常情況下，當手指移開後，按壓處將會回復原樣，若有明顯凹陷則表示有水腫。

水腫的原因有很多，排除因患有疾病引起之外，最常見的就是因為不良生活和飲食習慣導致的水腫。第一，重鹽飲食，鹽分攝取過多會令體內鈉離子濃度過高，可能導致過多組織液堆積，造成水腫。如果平日口味較重，又或是喜愛吃零食，特別是晚上吃即食麵，都特別容易水腫，因此應盡量少吃此類食品。第二，長時間保持相同姿勢，如站立或坐姿，血液循環變差，引致腿部靜脈回流問題，進而引起雙腿水腫，建議多起身走動，做些伸展運動。第三，缺乏鍛煉，新陳代謝低也容易水腫。

最簡單的消水腫方法就是早上慢跑或是做瑜伽，大約半小時即可，可增加血液循環，能排出積聚在組織間隙的液體，減弱水腫程度。也可以做一些壓推式按摩，配合指尖或是刮痧板，順著肌肉和淋巴流向進行按壓，也能有效消腫。除此以外，也可以多吃去水腫食物，如香蕉、檸檬、薏米、冬瓜等，香蕉和檸檬含有大量鉀，能促進身體將廢物排出。

檸檬薏米水（3人分量）

功效：清熱利尿，改善水腫和排毒。

材料：檸檬1個、生薏米40克、熟薏米40克、冰糖70克、水2000毫升。

做法：首先將檸檬洗淨後切片備用，然後將生熟薏米洗淨後浸1小時，瀝乾備用。再將生熟薏米及水煮滾。蓋上鍋蓋，轉中小火煮1小時後，加入冰糖煮至溶化。熄火，加入檸檬片浸10分鐘即成。

冬瓜薏米水（3人分量）

功效：清熱解渴、消腫祛濕。

材料：冬瓜500克、生薏米30克、熟薏米30克、水1500毫升。

做法：先將生、熟薏米浸兩個小時，然後冬瓜洗淨，不用去皮，切小塊。再將所有材料放入煲內，用中火煮沸後轉小火煮1個小時，下鹽調味即成。