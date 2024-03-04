Taylor新加坡開騷　BLACK PINK成員Lisa前來朝聖

美國流行天后Taylor Swift近日轉到新加坡開騷於當地舉行6場演唱會，就連一眾明星都前來捧場，繼林俊傑（JJ）之後，韓國女團BLACK PINK成員Lisa昨日亦被影到現身睇騷。

據知Lisa在工作人員陪同下入場時，即惹來現場粉絲哄動，眾人不斷呼叫Lisa的名字，她亦展現笑容向粉絲揮手。Lisa被粉絲影到於貴賓區與外國友人交談。除了Lisa之外，她的隊友Rose上月亦秘密赴日本東京睇Taylor開騷。

另方面，新加坡是Taylor巡唱於東南亞唯一一站，因此吸引大批來自馬來西亞、菲律賓等國的粉絲飛抵當地朝聖。有菲律賓的粉絲受訪時對她只選擇在新加坡開騷而感到失望，認為菲律賓有大批粉絲，她不來開騷太過可惜。另有一位菲律賓女歌迷向傳媒自爆花了至少6000美元（約4.7萬港元）前往新加坡追星，她表示聯合其他17位粉絲組團一起由馬尼拉飛到新加坡睇騷，她在機票、演唱會票、住宿共花費超過6000美元（約4.7萬港元），單是VIP演唱會門票就超過745美元（約5,811港元），她直言：「這是我為看演唱會花費的最大一筆錢。我從來沒有真正為別人花過大錢，只為了Taylor Swift。」

為求新加坡成為Taylor東南亞獨家開騷地點，之前有傳新加坡政府共花了200至300萬美元（約1,560至2,340萬港元）來「補貼」6場騷，有指菲律賓有議員就批評新加坡政府的手段，會有損新加坡與菲律賓的邦交。