【盤點金草莓影帝后】珊迪娜布洛同一年連奪最差最佳影后

被恥笑為「爛片奧斯卡」之稱的《金草莓獎》即將於下周《奧斯卡金像獎》舉行前公布得獎名單，有42年歷史的《金草莓獎》創造了不少紀錄，其中曾經有位巨星試過同年攞完《金草莓獎》最差女主角之後翌日再獲《奧斯卡》最佳女主角，她就是美國紅星珊迪娜布洛（Sandra Bullock）！

珊迪娜於2010年憑爛片《情迷靚肌佬》（All About Steve）以大熱姿態勇奪《金草莓獎》最差女主角獎，而她更搞笑地拖住滿載該片DVD的車仔親自出席頒獎禮上台領獎。而廿四小時後，她就憑另一部電影《守護有心人》(The Blind Side )獲《奧斯卡》最佳女主角，名副其實從地獄折返天堂！4年後，珊迪娜憑電影《引力邊緣》（Gravity）再奪《奧斯卡》影后。除了珊迪娜之外，金像配樂大師Alan Menken和編劇家Brian Helgeland 亦是同年的《金草莓》及《奧斯卡》「雙料得主」。

《金草莓》史上亦有多位《金草莓》與《奧斯卡》雙料影帝影后，例如湯漢斯（Tom Hanks），他兩度奪《奧斯卡》最佳男主角之外，演技備受讚賞的他去年憑《貓王》（Elvis）連奪最差男配角及最差銀幕拍檔（他的化妝及口音）兩獎，認真失威！

荷里活巨星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的奪「金」遭遇與湯漢斯不同，他是「先苦後甜」，他早於1998年憑爛作《鐵面王子》（The Man in the Iron Mask）一人演兩孖生兄弟於《金草莓獎》獲最差銀幕拍檔，直至2016年才成功「洗底」憑《復仇勇者》（The Revenant）獲《奧斯卡》影帝。

至於女星方面，荷爾芭莉（Halle Berry）亦先後在《金草莓》與《奧斯卡》獲影后，2002年她憑電影《孽愛傷痕》（Monster's Ball）勇奪《奧斯卡》最佳女主角，成為史上首位奧斯卡黑人影后。兩年後，她就憑超級英雄電影《貓女俠》（Catwoman）大熱奪金草莓最差女主角，她更親自出席頒獎禮捧獎，她即場發揮影后本色獲獎時扮喊來搞氣氛，並發表長達8分鐘的致謝詞：「首先，我想多謝華納兄弟，多謝你哋將我放喺呢堆垃Ｘ圾入面。」