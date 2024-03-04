前啦啦隊女神食牛筋險死　「虎牙甜心」1招救佢命

前啦啦隊成員豆芽（林裕庭），有着32B Cup曼妙身材嘅佢，同時有着甜美五官，近期轉戰做經理人嘅佢，雖然從事幕後工作，不過仍不時喺社交網分享生活點滴，而日前更係社交網發文透露自己眾會上，差啲因為一舊牛筋險被骾死嘅經歷，好彩最後畀「虎牙甜心」陳伊發現先順利獲救，認真險象環生！

豆芽喺社交網透露，原本食飯速度就快過人嘅佢，因為太鍾意食麻辣鍋，所以當食物送上枱後，佢亦第一時間狼吞虎嚥，雖然平時冇乜點食牛筋，但可能係太耐冇食，所以當有牛筋嘅滷味拼盤上枱後，豆芽亦開啟「暴風吸入模式」：「我太興奮了，所以一口把牛筋夾起來直接塞進我的嘴巴。」未料牛筋熱到咬唔住之餘，仲順住食道滑入喉嚨，下秒就感覺胸腔被堵塞：「然後我突然完全呼吸不到空氣了，嘴巴鼻子也是。」情急之下豆芽惟有狂灌嘢飲自救，點知飲完仲衰：「感覺胸腔的牛筋無限膨脹，我更無法呼吸也無法說話，完全發不出聲音，此時我真的覺得我要往生了。」一旁嘅侍應亦眼見不妙，拎咗杯水比佢，好彩最後陳伊用「哈姆立克急救法」救佢一命：「雖然沒有吐東西出來，但我瘋狂打嗝，那個聲音非常恐怖。旁邊的人聽到會以為我中邪。」而經此一事後，豆芽亦呼籲道：「以後看到新聞有人吃xx噎死，不要笑他，因為這是會發生的！」並補充道：「不是牛筋的錯，但我再也不吃牛筋了！」

另外，陳伊亦喺社交網分享道，當日見到豆芽食到一半突然不斷抽動身體，有種「欲言又止」嘅感覺，但因為豆芽本身就係一位言行舉止浮誇嘅人，令佢一度以為對方係扮嘢，並嘲笑道：「你看，你加那麼辣，辣到了吧，哈哈哈！」最後好彩豆芽用盡全力講咗句：「我噎到了！」驚醒過嚟嘅陳伊先即刻用「哈姆立克急救法」：「從後面一頂，她就好了。」不過陳伊亦坦言個陣真係以為豆芽「扮晒蟹」，自己先配合同佢玩，點知竟然係真，嚇到佢直言：「難以置信！」