陳奕迅王菲錄音內幕大揭秘　女歌手被爆惡行一籮籮

殿堂級音樂人陳輝陽近日現身網上節目，大談與多位天王天后合作秘聞，其中他提到天后王菲，大爆對方手字好靚：「佢嗰時好多歌詞都自己寫一次，佢啲字靚到可以拍賣！」他續指非常享受與陳奕迅合作：「佢唔係淨係唱得好，係佢同你做完一個work，可以幫你將首歌帶去the next level！你同佢錄歌，佢一句可以用10種、20種方法演繹畀你。」並大爆對方有個錄音小習慣：「同佢錄音，你每次要同佢傾2、3個鐘先」。他又爆料指陳奕迅熱愛網球，曾為能快點打網球，而極速交出高水準作品，只花2、3 Take便完成。

問到合作不快經歷，他不開名大爆某女歌手惡行，指本來已知對方「唔唱得」，幸料對方態度極差，一見面就爆粗：「佢一入嚟錄音室第一句說話，X，喺香港度錄廣東歌都冇X用嘅，我去咗台灣呀，我就唔會再返嚟錄廣東歌，呢個係第一句說話。」該女歌手錄音時更不跟歌詞，自行創作：「佢又好得意，唔睇歌詞，佢鍾意作啲字落去，我話唔啱喎，意思都唔啱。有時錄到咁上下我會叫佢停下先，不如聽下你唱成點，佢話唔停，我要繼續唱，OK！」他又指該女歌手食飯時戙起隻腳，令他大感驚奇，而最後合作未能成功，之後在其他場合碰面，對方貫徹冇禮貌作風，扮唔識完全冇打招呼。

此話一出，即引起網民競猜女主角，雖然陳輝陽未有開名，但就提到對方現時在內地有名氣，並曾往台灣發展，令網民將矛頭指向張栢芝！