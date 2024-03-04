意大利菜天生愛慶祝和聚會，薄餅和意粉是親友分享的最佳美食，除此之外，當地還有不少菜式，部分餐廳更提供特別主題和活動，盡情享用後再來一口甜點，分享美味心得。

搬舖重開

剛由西營盤搬到銅鑼灣的意大利餐廳，無論環境和菜式都升級。手工意粉有人氣的羊肚忌廉寬帶麵和招牌卡邦尼寬帶麵，新出菜式有威爾士芝士麵包和香烤Peri Peri春雞等，其他還有布拉塔芝士、風味煮蜆2.0和香烤羊架。餐廳亦設有招牌共享菜單，會有3道開胃菜、2道手工意粉、2道主菜和1道甜點，無論自私食或開心分享都得。

放鬆身心

周末到赤柱走一邊，很有度假風。意大利麵包點及餐廳近日推出多個新主題。每個月的最後一個星期三晚上6時30及7時30分會舉行「日落小夜曲」，到時會有現場演奏，配有香煎鯛魚扒配小扁豆泥、松露卡邦尼意粉或龍蝦羊奶芝士等菜式的3道菜嘗味餐單，望住日落聽住歌用餐，好有氣氛。逢星期二早上9時30分至11時30分就有「潮媽俱樂部」，場內設有指定遊樂區，小朋友玩樂時，媽媽們可以品嘗招牌糕點和意大利美食，再配一杯咖啡或雞尾酒，恢恢滿滿元氣。此外，餐廳推出全新三層架下午茶套餐，甜點有檸檬撻、朱古力撻、蔓越莓乾曲奇和經典榛子朱古力千層酥等，鹹點有大蝦配雞尾酒汁、番茄芝士羅勒薄餅、帕爾馬火腿薄餅及芝士火腿多士等，讓大家放鬆身心。

逢星期三乾杯

去意大利餐廳，最開心是感受到濃厚的熱鬧氣氛。灣仔托斯卡尼溫馨餐館逢星期三推出「Super Tuscan」，馬主侍酒師會精選1杯珍藏級基安蒂醇釀紅酒，需要和全店客人分享（每次價格不同），邊品嘗陳年葡萄酒，邊配店內來經熟成的美國中西部USDA Super Prime級黑安格斯牛扒，可謂最佳配搭。餐廳每個月會有「托斯卡尼應季之味La Sagra」，到時會按時令推出限定佳餚，今個月就有葱香芝士意式餛飩，水牛芝士和燉煮青葱作餡，配榛子和香醋，想食就要留意喇。

意法風情

意大利和法國的美食各有特色，剛於中環開設的意法餐廳，以意法兩地菜式做主角，店內以度假主題設計，融入峇里海漢、曼谷街和意法兩地的風格，加上大量黑膠唱片點綴，每周會有DJ駐場。菜式包括菠菜芝士油炸餅、安格斯牛扒配薯仔、香蒜青醬薯仔意粉和海鱸魚配時菜等選擇，配超過40款意法葡萄酒和各式手工雞尾酒，令菜式更添層次。甜點除傳統的提拉米蘇，推介三重甜蜜朱古力曲奇，朱古力曲奇配雲呢拿雪糕和開心果碎，再淋鹽味焦糖醬，夠晒邪惡。