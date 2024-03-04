菊梓喬恨拍劇做惡女　落閘避談緋聞男友吳卓羲

「前星夢一姐」菊梓喬（Hana）過去一年傳遭無綫冷待，而今天（4號）重新開始，舉行記者會宣布正式加盟前星夢高層何哲圖（Herman）的唱片公司「星演國際」，再次重奪唱片公司一姐之位。在記者會上，除各大電台代表出席外，何哲圖太太，有線娛樂總經理余詠珊送上鑽石咪，寓意她「愈唱愈強，愈唱愈好」，至於同公司一班「就是青春」學員則向Hana送上祝福，不過她搞笑地尊稱各年青後輩為師兄，師姐。

穿上粉藍色西裝套裝的她，接受訪問時表示希望儘快推出新歌：「我想有新歌，好耐冇新歌，好耐冇同fans見面。依家Herman幫我揀首好歌。」問到有何話要跟在記者會門外等候的fans說？她就謂想喊：「呢排好少唱歌，好少出席活動，但見到佢哋不離不棄，好感動，要做好啲報答佢哋。」

至於加盟新公司有何大計？她重覆說了3次：「唱歌，唱歌同唱歌，我總知有好多計劃，我會有新嘗試。（頭先認師妹喎？）唔計年紀，我係新加入嘛，其實一姐二姐嗰啲我唔諗，希望努力做好歌手。」她又謂雖然期間有其他唱片公司向她招手，但再度和Herman合作是因他是其恩師、伯樂：「我出道時，佢幫我好多，我好信任佢，佢講嗰句就講嗰句，（簽你有咩條件？）有工返就得架啦。」Hana又說藝人需要曝光，但之前很少機會出席活動，已成年沒有新歌推出，所以未來日子會爭取機會，問到有線較少劇集，是否少機會再唱劇集主題曲？她則預告有線將拍劇集，會爭唱主題曲，笑言：「我會批其他歌手踭或者同高層爭嚟唱，我都想拍劇，唔再演柔弱角色，要做打女，或者鬧到人哋喊嗰啲。」

問到事業新開始，感情可有新發展？她直言恨拍拖，年紀細過她也可考慮：「睇吓公司有冇，（細你好多喎？）其實合法年齡就得。」問到緋聞男友吳卓羲對她新發展可有意見，她則落閘放狗謂：「唔知喎，我只做好自己，（唔friend呢？）冇乜好講，（有送祝福啩？）我都冇講人知簽新公司，都冇人知，或者佢冇睇啦，（少聯絡？）冇所謂，都係講番我自己啦。」