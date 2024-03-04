楊梓菁產後極速收身　為神秘生B解畫

藝人楊梓菁產後首次出席活動，為好姐妹陳樂榣珠寶品牌站台，又親自操刀幫手設計首飾，更以兒子名字「Ariel」命名。現場所見，梓菁已修身成功，且坦言已準備全面復出：「BB依家6個月大，我媽咪照顧得佢好好，同埋囝囝唔認人嘅，所以我可以放心做自己嘢嘞。」

談到生B如此神秘，她解釋：「有咗時好多嘢要準備，自己身體又唔係幾好陀得唔穩，後嚟諗住順產，但因為胎兒太大有成8磅幾要改開刀，坐月我又唔係好識保養，成日抱B換尿片，搞到傷口發炎要入院清理放血水，加上谷奶，日日食唔安坐唔落，所以諗住搞掂晒先同大家講啫。（問辛苦仲敢唔敢再生？）本來真係驚，但BB依家20幾磅好健康，又開始識得同我互動，點辛苦都值得嘞，所以唔抗拒再懷孕，最好一仔一女。」

談到男友，梓菁即表現得三緘其口，最終只淡然表示：「等遲啲得閒啲先籌備。（湊B佢係豬隊友？）好彩媽咪湊得佢BB好好，母愛真係好偉大，大家要多啲孝順媽咪。」陳樂榣則笑指自己與梓菁同時懷孕，加上老公葉泓聲也是對方介紹認識：「我哋連月經都差唔多一齊嚟㗎，大家識咗成半世人，依家友誼已經延續到下一代，我哋兩個小朋友依家識得用BB話交流嘞。」