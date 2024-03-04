取景勝地！跟韓劇暢遊3大牧場農場

身為韓劇粉絲，除了對男女主角的淒美愛情故事萬分嚮往，劇中各種浪漫場景亦叫人產生到此一遊的衝動！由朴信惠及朴炯植主演、現正播放中的大熱韓劇《低谷醫生》早前有男女主角於風車下踩單車的溫馨一幕，令取景地江原道平昌郡的大關嶺三養牧場迅即成了網絡熱話。另外《今生也請多多指教》及《機智醫生生活》兩套話題韓劇亦分別帶旺了前往取景的農場和牧場，大家想投奔花海或接觸動物的話，不妨跟着韓劇走一趟！

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優美草原 風車點綴

講述男女主角朴炯植及朴信惠於人生低谷時重遇彼此，互相治愈及安慰的愛情故事《低谷醫生》，劇中二人踩單車及與羊群合照的景點，是位於平昌郡的大關嶺三養牧場。大關嶺位於海拔約830米的太白山脈上，是韓國高原蔬菜種植和畜牧業的發源地，並同時利用高原地區強風特點進行大規模風力發電。該處擁有數個牧場，當中早於1972年開墾、由即食麵及牛奶生產商三養營運的大關嶺三養牧場面積達2,000公頃，原本以生產生乳為主，於2007年起供觀光遊覽，訪客到訪可看到綠色草原上放牧的牛羊等動物，而牧場的山丘上則可看到一排排甚為壯觀的風力發電風車。想好好地感受牧場魅力的話，這裏特別劃分了5條散步道，每個區域各散布着動物體驗區、牧場、風車等，加上沒有高樓建築物，可舒適地漫步。與此同時，訪客到此可體驗餵養放牧的綿羊和鴕鳥、給小牛餵奶、品嘗鮮榨的有機牛奶和雪糕，也別錯過牧羊犬趕羊的表演。入場費成人₩12,000（約HK$71）。

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特色車中泊 賞群山風光

由趙正錫、劉延錫、鄭京浩、金大明和田美都主演的《機智醫生生活》，講述從醫學院時期成為好友的「醫大五人幫99s」，在各自的專科拯救患者生命，並同時組成樂團的故事。於第2季第7話中，趙正錫及田美都等一行人露營的地方，是位於平昌郡美灘面的Sanneomi牧場。牧場面積約為66萬平方米，原以飼養黑山羊為主要產業，但由於環境適合露營，慢慢兼營露營場，發展下來更有露營車營地𧮨當地人駕車來「車中泊」（每日限40組入場）。到此露營除了可飽覽被群山包圍的優美環境，牧場還提供山村農場野餐、車中泊燒烤套餐、落田摘菜、牧場健行、觀賞平昌銀河等城市很難找到的特色體驗。不過，據講劇中主角露營的地點並非營地範圍，而是海拔約850米高的牧場建行步道部分。該處還有一棵「孤獨的松樹」，形態非常漂亮，亦鋪有一塊甲板，在那裏可看到群山環抱的壯麗風景，不論是否粉絲，到此一住的話記得前往望望。汽車露營費每晚₩55,000起（約HK$324）。

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唯美麥田 四季花海

由申惠善、安普賢、河允景與安東九主演的《今生也請多多指教》，故事講述女主角於交通意外逝世，轉世後決定要尋回上世的真愛再續情緣。於劇集第2話出現的蕎麥花田，是位於高敞郡孔音面的大麥國度鶴苑農場。農場自60年代開始經營，擁有約50萬平方米的遼闊田地，是韓國少見的大型農場，幾乎一年四季都有不同的漂亮風景，春天可看到韓國最大的青麥田，夏天則有向日葵，秋季則可見到蕎麥花海、波斯菊及百日菊。除了《今》，也有不少韓劇先後在此取景，最著名的是《鬼怪》中孔劉的秘密基地，其他還有《我的野蠻公主》、《朝鮮神槍手》等，令農場聲名大噪。為了吸引更多遊客，農場更會舉辦青麥田節、向日葵節、蕎麥花節等各種慶典。賞景之外，於農場內的餐廳可品嘗到以大麥和蕎麥製成的食品，例如大麥拌飯、清爽蕎麥水冷麵和蕎麥拌麵等，還有咖啡店的大麥拿鐵、大麥冰沙等也很值得一試。此外還有售賣茶、飲品、零食、農產品等商店，遊覽完記得買手信。免費入場。