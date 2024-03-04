郭珮文搶贏波波「峰」頭　自爆裝假狗：個胸假㗎

藝人麥美恩（Mayanne）、郭珮文、黃婧靈（波波）及麥玲玲等，今日（4日）到將軍澳電視城為全新節目《Mayanne小喇叭》錄影，節目分為12集，每集有不同主題，Mayanne表示會請來不同嘉賓，今集以「胸」為主題，故請來波波及有「大騎樓」之稱郭珮文等有料之人，讓她們分享好身材為生活上帶來的煩惱，不過波波似乎為免正面交「峰」，刻意收起好身材，反之輕露事業線的郭珮文則稍勝一籌，不過她亦相當謙虛，指其他嘉賓身材相當好，不明白為何自己會夠資格同場。

首次擔起個人節目的Mayanne直言心情興奮，表示節目是公司構思，問是否在頒獎禮上獲「最佳女主持」的獎品？她謂：「可能係，想考我係咪實至名歸，哈哈！」又表示自己有份挑選嘉賓，笑指郭珮文「今次幫返我一次」。問不擔心請身材好女生被搶焦點？她笑言不怕：「係一個好嘅空間同環節畀大家傾訴煩惱。」

問到郭珮文的好身材是否會帶來不便？她坦言最煩惱是買衫：「好多時見我都係着有彈性嘅衫，因為冇彈性嘅衫我好難買，上圍啱腰圍唔啱，搵到啱又到屁股位唔啱。」問到會否覺得好身材令工作機會增加？她表示覺得有關聯，亦不介意工作要晒身材：「有工開就好開心。」提到她早前扮演動漫角色「戀柱」和很大回響，她笑言：「假㗎！個胸假㗎，我邊有咁澎湃啫！」身旁麥美恩即指郭珮文比參選時瘦了不少，上圍也似乎有點縮水，令她感心痛她。