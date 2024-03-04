日本男神鈴木亮平　獲頒發「卓越亞洲電影人大獎」

有多面影帝之稱的日本男神鈴木亮平獲第17屆亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人大獎」，是早前繼韓國演員李英愛後，大會宣布另一位獲頒這項殊榮的電影人。

鈴木入行接近二十年，曾演出超過三十部電影作品，對於這次獲獎，鈴木亮平認為是一項莫大的榮譽，他亦已確認將出席頒獎禮並親自接受獎項，他說：「我視這為一種鼓勵，讓我更加努力工作。我期待很快可以與來自亞洲各地的優秀電影人合作，我一直熱衷於與來自日本以外地方的優秀人才合作，我目前正與來自亞洲其他地區的電影人籌備幾個合作的項目。」他表示在職業生涯中，塑造過各種各樣的角色，其中在《孤狼之血LEVEL 2》要詮釋一個暴戾的反派，當中挖掘背景和合理化角色的過程非常有意義；而雖然《變態超人》是一部瘋狂喜劇，但他也從中學習到很多作為演員的基礎知識，這兩個角色都對他作為演員的成長產生特別深遠的影響。鈴木亮平認為演員要有對表演的熱誠，以及努力去實現對表演的熱誠，才能有出色的演出，他又建議懷有抱負的演員：「不要跟身邊的人比較，你要比較和超越的是你最喜歡的電影裡面的人物。全情投入到藝術和你的日常生活裡。」