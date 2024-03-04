中年好聲音2｜林若盈10強出局爆喊　古淖文冼靖峰合唱獲讚

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（3日）播出一集由10強選手與《聲夢》學員合唱爭奪9強席位，焦點落在安雅希加黃洛妍（Janees）組合上，兩人同是唱得之人，一唱一和非常合拍，加上充滿感情的歌聲，最終兩人獲得全晚最高分92分，張佳添大讚：「當Janees唱『讓我走』嗰度，我直情係感動，雅希去到中間時有一種遇強愈強嘅感覺，你個聲音係籠罩住呢個場，聽到好Touching。」伍仲衡亦說：「好睇到你哋嘅化學作用，Janees幫到安雅希好多，有幾句和音全部都好高音，但你係黐到雅希實一實！」最終安雅希再度獲得MVP，今次亦是她第三度獲得MVP！

至於古淖文與冼靖峰（Archie）這對組合同樣亮眼，兩男深情演唱《祝君好》大晒柔情一面，獲得91分，陳慧嫻說：「合作得好好，但又未到天衣無縫，A-啦！」伍仲衡大讚Archie進步不少：「《聲夢》嗰時係唱得好，但你今日係多咗份感動。」張佳添則說：「Archie幫到淖文好多，感覺唔係兩個男仔談戀愛，而係兩個男仔談論緊戀愛，然後大家攬住喺度喊，感覺好正。」

然而，甜姐兒林若盈就因揀錯歌未能感動評審，只獲得80分，在累積排名榜包尾，止步10強，出名喊包的若盈說：「我好想講，我每次喺台上流嘅都係幸福嘅眼淚，入到10強我覺得好感恩，亦都好開心可以參加呢個比賽。多謝五位評審老師令我好想繼續進步，可以好開心咁唱歌，多謝媽咪每次都煲定好多嘢畀我飲，同埋要多謝Mable（曹敏寶），因為係佢迫我參加呢個比賽！」