AGA晒夢幻羽毛長裙　全場大合唱場面感人

歌手江海迦（AGA）日前在廣州舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》第四站巡迴演唱會，剛推出全新專輯《Agatha》的她在香港舉辦了簽名會後，便繼續到內地進行巡迴演出。

廣州站是AGA首次在演唱會獻唱《Why You》，加上以全新純白色結他自彈自唱《The Lovers》，讓樂迷十分驚喜及興奮。唱了大半場AGA終於開金口與大家打招呼：「新年快樂﹗廣州的朋友！今天很冷，有穿夠衣服嗎？很開心跟大家見面，上次來廣州跟大家見面是5、6年前，是2018年1月19日。」台下有粉絲大嗌：「等到仔都生埋喇！」相當搞笑。

去到演唱會尾聲，AGA換上羽毛為主調的晚裝長裙，畫面相當夢幻，AGA唱出《無期》、《一》、《Tonight》等多首首本名曲的時候，全場大合唱，場面感人。AGA回想起5年前第一次巡演，第一站就在廣州，有一件事一直耿耿於懷，因為當時門票火速售罄，有很多樂迷未能入場，後來她知道有粉絲躲在洗手間大合唱，感到很對不起，今次很高興可以在這個大型的場地開騷，讓更多樂迷入場支持。最後AGA即使面對超時，亦爭取時間為大家送上最後一首歌《Wonderful U》，圓滿演出。