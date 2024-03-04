Artura Spider電疊頂篷超跑　700PS綜效馬力

配備電動可摺疊硬頂篷的Artura Spider，車載由3.0L V6雙渦輪增壓引擎配高效電馬達組成的高性能插電式油電混合動力系統，綜合動力輸出達700PS。（互聯網）

麥拿侖（McLaren )最近發表了第2款採用高性能插電式混合動力系統的 Artura 車型，那就是配備電動可摺疊硬頂篷的Artura Spider，並宣布正式開放預訂，最快可於今年中推出市場。

全新Artura Spider搭載3.0L V6雙渦輪增壓引擎配高效電馬達及7.4kWh 鋰離子電池組的高性能插電式油電混合動力系統，綜效馬力輸出達700PS，較現行Artura増20PS。至於綜合扭力及引擎最高轉速則維持720Nm及8,500rpm，當中電馬達可提供最大扭力高達 225Nm ，確保即時油門響應。

搭配經改良、換檔速度提升25%的8前速雙離合器波箱，完成0-100km/h、0-200km/h及0-300km/h加速分別只需3秒、8.4秒及21.6秒。Artura Spider的淨車重為1,457kg，較Artura重62kg，但就較同級對手輕83kg。其電動可摺疊硬頂篷可在時速不超過50km/h操作，完成開/閂僅需11 秒。備有Track、Sport、Comfort及Electric 4種駕駛模式，在純電模式下純電續航力為33km，較現行Atrura增多3km。