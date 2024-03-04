陳家樂婚後改變家庭觀念　周家怡後悔年輕時忤逆

由陳家樂周家怡及恬妞等主演的英皇電影《出租家人》，透過多段缺失關係，帶出愛要及時的訊息，陳家樂與周家怡表示今次能跟幾位前輩合作獲益良多。陳家樂笑言最初還以為《出》片是喜劇，看劇本後才知是笑中有淚的溫情片。周家怡則指戲中不同人物的關係也是現實社會的寫照，令她更珍惜身邊人。

陳家樂笑指不同年紀想法會不同：「廿幾歲時做事好衝動，但一到30歲就突然覺得家人更重要，尤其係結咗婚有自己嘅家庭，明白爸爸媽媽以前係幾辛苦去維繫一個家庭，依家返到屋企沖完涼都可以咩都唔理，但以前細個，佢哋放工返到嚟仲要督促我同阿妹做功課，又要做家務。」

周家怡則自爆小時候常講令父母傷心的話，又不喜歡他們關心自己，笑言現在自覺很忤逆：「依家會花更多時間陪佢哋，所以我堅持同佢哋一齊住，有時同朋友去旅行會有內疚感。（父母都想妳結婚有自己家庭？）佢哋以前會講想我有個伴，擔心我將來老了無人照顧，我會叫佢哋唔使怕，有瓦遮頭就得，而且我食素，唔使用好多錢錢養，所以近年都無再提過，可能唔想畀壓力我。」問到她可會效法《出》橋段，租個男友讓父母安心？她即笑指可找男團ERROR的肥仔（梁業）：「佢好識做，有次我父母嚟探班，肥仔叫佢哋做爹哋媽咪。」她指自己沒有特定擇偶條件，最重要是有感覺，但亦很危險，曾因此令感情觸礁：「以前就係重感覺，唔會去了解對方，將對方缺點都當成是優點。」

談到今次能與前輩恬妞合作，周家怡提到與對方的一場海邊戲尤其感人：「我喊到收唔到聲，Cut機後都繼續喊，恬妞姐好好，真係好似我媽媽，邊掃我背邊同我講嘢，她一掃我仲喊得勁，要佢繼續慢慢安撫我。」另她亦提到《出》片主題曲的趣事，指由草蜢主唱的主題曲是無心插柳，陳家樂笑指導演曾叫他翻唱《浪子心聲》，但聽他唱幾句後即時Say no，一直都找不到合適的主題曲下，直到蔡一智看過電影，告知導演自己有首很適合《出》片的歌，後來大家一聽，簡直就是度身訂造，周家怡解釋歌曲是結合了「Friend」和「Family」兩個英文的新字，配合戲中的人物關係，帶出了即使沒有血緣關係，卻能勝過血親家人的道理。