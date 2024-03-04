鍾欣潼瘦到胸都冇埋　旅行回港成個月「冇嚟」否認有喜

藝人鍾欣潼（阿嬌）今晚（4號）出席美容機活動，現場吸引過百名粉絲舉牌支持。而剛度假後復工的她，精神煥發，穿上短裙大晒童顏肌，不過她卻說身體自演唱會完畢後，尚未完全康復更瘦到胸都「冇埋」，她說：「之前演唱會期間，14日只屙到兩次，依家就屙到，排緊毒，身體開始回復正常，不過成個月都冇嚟（女性周期），依家睇緊中醫，（係咪有咗BB呀？）中醫把咗脈話冇喜，同埋仲有啲熱氣，上咗火。」

問到早前到沙地阿伯之旅，有傳其同性緋聞密友皇甫聖華同行，阿嬌重申：「都講過好多人去，其他嘢唔再回應咁多啦，（有讀者爆料指見皇甫攬住你行？）冇，唔回應啦我。」

至於此行玩得開心嗎？她則說只玩了幾日，去了幾間酒店，而酒店要坐滑翔機入住，風景好靚，氣溫不凍又不熱，但頻呻消費太貴，她說：「我去到嗰度狂食，狂瞓，不過每餐真係好貴，要5，6千蚊人民幣，淨係食都幾萬蚊埋單，同埋有一間酒店係唔用匙卡，啲人會認得你，又有管家照顧三餐，不過有一餐，管家幫我安排咗三倍分量。同埋當地好曬，曬到我對腳黑晒，但如果唔係咁猛太陽，點會啲岩石咁靚。」她又稱雖然環境優美，但玩完一次就夠，自爆本來想往美國大峽谷，只是怕該景點人多，不及沙地阿拉伯可以自由自在打卡。

問到阿嬌未來工作？她說將投入內地綜藝節目《因為是朋友呀2》的拍攝，將會先在港取景，之後再飛抵其他地方，但詳情不便透露。