何雁詩抱仔玩倒豎蔥惹熱議：佢鍾意我哋抱住佢係咁轉圈

藝人孫慧雪與何雁詩今日（4日）到荃灣為HOY TV節目《坐月攻略》錄影，孫慧雪帶同6歲大仔Riley一起拍攝，笑指囝囝要求帶「女朋友」一齊來玩。孫慧雪受訪時指原定只想帶大仔來，但有感7個月細仔留在家很悶，於是老公便把他們都帶來：「最初都猶豫咗好耐帶唔帶佢嚟，因為拍節目要好專心，佢喺旁邊我會分心，都係拍之前幾日先決定帶。」又笑指與何雁詩非常好傾，結果被工作人員「圈」才知到超時，笑指其實都是傾湊仔和坐月經。提到她不時在社交網分享囝囝的相片，她指間中亦會被網民批評：「雖然明白大家都係善意分享心得，不過都會有壓力，擔心自己係咪有地方做錯咗？父母一定係最了解自己小朋友嘅性格，外人好難憑一張相去判斷對錯。」

何雁詩亦表示認同，她早前分享了一家三口的短片，片段中她抱住囝囝Asher上下搖擺又「倒豎蔥」，即惹起網民熱議，她解釋：「其實囝囝好鍾意我哋抱住佢係咁轉圈，經常都同佢咁玩，明白每個人都有唔同睇法，如果了解過對方嘅睇法係合適都會聽嘅。」談到囝囝發展遲緩問題，她指囝囝每天都在進步：「最重要係父母同家人調整好心態，依家唔會期望佢將來點，一步步嚟，最重要係佢開心，見到佢開心就好感恩。」她指成為媽媽後更緊張工作，期望賺更多錢為小朋友提供舒適生活。