李亦喬患婚前焦慮症流淚　男友以為打退堂鼓

年底結婚的「牛雜妹」李亦喬近日到婚紗店挑選嫁衣，她大讚男友並非豬隊友，兩人從未為籌備婚禮而有爭執，反而她曾一度患有婚前焦慮症，想到結婚便會流淚，嚇到男友以為她想打退堂鼓。

李亦喬（Monnie）於11月11日跟拍拖7年的男友拉埋天窗，近日她到婚紗店挑選婚紗及禮服。距離婚禮只有大半年時間，Monnie自言跟男友均較為佛系，幸得一班好友為她操心：「無論係婚禮策劃師、過大禮、影相同婚紗都有朋友主動接觸過，所以我係冇郁過就有人幫我安排好晒所有嘢。」然而，最重要的結婚場地仍未訂好：「搵咗好多場地都唔啱心水，後來搵到一間，點知酒店話因為婚禮日子係平日，所以唔可以早過半年前預訂，如果真係冇合適可能就轉婚禮形式，本來計劃擺30圍以上，有機會變小型啲。」

不少情侶都會在籌備婚禮上鬧意見，Monnie就慶幸另一半並非豬隊友：「佢有畀意見，會參與同溝通，但佢好識做，佢知道要參與但又唔可以講太多，呢方面佢拿捏得好好，畢竟我哋一齊7年，佢好知道我諗乜。」不止男友摸清Monnie個性，Monnie對男友亦了解得一清二楚，她笑言自己完全估中男友求婚的套路：「佢係唔會收收埋埋嘅人，因為我哋一齊住，有次見到求婚戒指盒放咗喺枱面，我惟有扮唔知，有次同佢家人一齊，佢哋問男友隻戒指改成點，我連場地同求婚方法都估中咗，所以求婚嗰吓我係喊唔出，不過係好開心，佢好有心機，笨拙得來好可愛。」她稱有感對方上次求婚未夠驚喜，要求男友再向她求婚。

Monnie坦言隨着婚期接近，她開始有結婚的真實感，自爆曾患有婚前焦慮症：「我諗起結婚就喊，因為壓力大，身份唔同咗，以前只係簡單談戀愛，依家變咗要顧一頭家，要諗將來生小朋友，由兩個人變成兩個家庭。（男友怕你悔婚？）佢都驚。」除了身份改變，她亦擔心結婚會影響演藝工作：「我覺得自己未試夠未闖夠，我係咪要變煮飯婆，但男友好支持我，佢話我婚後都可以做自己想做嘅嘢。」至於生B計劃，她自言她跟男友都很喜歡小朋友，又想氹老人家開心，卻擔心責任大，所以甚為矛盾：「我決定交畀個天決定，有咗都係天嘅禮物。如果真係有咗唔搞婚禮住，我唔想大住個肚搞。」

場地：Bride sweet wedding

化妝：Ngayin_makeup