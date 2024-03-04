歐陽娜娜陷虐戀　 晒喊功翻身有望

台灣藝人歐陽娜娜出道時年僅14歲，以「音樂才女」美名踩入影視界，惟兩度參演內地劇也慘遭網民狂踩「戲屎」。娜娜近日相隔4年再次主演新劇，出演「第一美人」，當中的喊戲更有望成為她的翻身之作。

歐陽娜娜的演藝事業在內地發展得有聲有色，不過她2016年首度參與內地劇《是！尚先生》及2020年演出古裝劇《北靈少年志之大主宰》，因演技稚嫩而遭受劣評，甚至被視為黑歷史。而近日她演出古裝劇《永安夢》，飾演有「長安第一美人」之稱的侯府千金沈甄，喊戲再度成為話題。該劇已於「黃Viu煲劇台上架」,香港觀眾都可以欣賞此劇

第一集播出後，就有網民笑稱：「沈甄一集哭3次，時硯一集就暈3次！」男主角徐正溪飾演「廷尉」陸時硯，形容角色是「刀子嘴豆腐心」：「陸時硯是一個有謀有智的人，表面自負冷峻，但他擁有善良正義的心；他最特別的地方就是沈甄一哭，他就會感應到；而且把他所做的夢拼湊起來，就是一段完美的虐戀故事。」而今次是娜娜暌違4年再度主演的劇集，不少觀眾認為她演技明顯有進步，連場喊戲也難不到她，看來演技曾經受爭議的她，有望憑新角色翻身。

表演大提琴贈興

另外，娜娜在劇中有彈古琴的戲份，而音樂天分極高的她日前也將大提琴搬進片場，在古色古香的布景下演奏大提琴，徐正溪則以古琴充當鍵盤，楊朕和丁潔在旁伴舞，4人均穿着劇中服飾，為工作人員帶來餘興節目，可見劇組上下相處融洽，該劇已於「黃Viu煲劇台上架」，香港觀眾都可以欣賞此劇。