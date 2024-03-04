俄羅斯Coser　「裸」膽晒靚偈

如果覺得性感網紅嘅寫真造型，不外乎內衣及比堅尼，睇到悶悶哋想轉吓口味嘅話，性感女Coser其實係個新鮮感選擇，而且佢哋露肉度高，絕對超養眼，好似來自俄羅斯嘅Win Winry就係其中之一。

血脈沸騰

男人睇網紅寫真，無非就係睇靚樣及好身材，之但係新鮮感亦相當重要，如果每次都係着內衣或比堅尼，即使索女外形有幾高質，初時睇落去固然養眼，但幾分鐘後就變過眼雲煙，亦正因為咁嘅緣故，識睇梗係睇造型多變嘅性感女Coser，而出生於俄羅斯聖彼得堡嘅Win Winry更係必睇之選。

至於必睇嘅原因，唔單止在於佢個樣索到震，激凸嘅上圍更係超吸睛，加埋個靚股真係冇得輸，最重要係佢嘅Cosplay造型靚得嚟又夠火辣，例必露出大半球同深溝，睇到人血脈沸騰！不過有人話將Win Winry界定為性感女Coser唔係咁啱，應該稱做限制級女Coser會更脗合佢嘅形象，事關佢喺會員制頻道上所分享嘅寫真，徹底剝光豬兩點盡露，「裸」膽直逼四仔！

全力吸金

有趣嘅係，佢喺2017年經營社交帳號，最初並非想靠性感搵銀，其實佢係一個貨真價實嘅動漫迷。早喺佢高中時期已經夥拍同好，經常參加歐洲及美國等地嘅Cosplay活動，並憑住亮麗外形而備受注目，後來更以表演嘉賓身份獲邀出席全球各地嘅動漫展。

隨住人氣愈嚟愈高，佢便決定發展Cosplay網紅事業，並移居到美國以謀求更大嘅發展空間。事實證明Win Winry嘅決定冇錯，皆因全身投入性感Cosplay界嘅佢，憑住一系列火辣寫真成為炙手可熱嘅Coser，更獲得大量吸金機會，尤其係佢嘅OnlyFans帳號，更成為佢成功嘅踏腳石，及至今日，佢可以話係限制級女Coser嘅代表人物之一。

Profile

出生地：俄羅斯

身高：166cm

三圍：34F-24-35

擁有火辣身材嘅Win Winry，憑住性感Cosplay寫真為佢贏得高人氣，而隨住近年佢所影嘅寫真尺度愈嚟愈大，更係將限制級魅力充分發放。