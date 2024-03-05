【是日通勝】

農曆正月廿五

甲辰年 丁卯月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、理髮、掃舍

忌：交易、行喪、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：03、21、10

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

金牛座：努力付出不會白費，經濟上可獲理想回報。

雙子座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

巨蟹座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

獅子座：得財全不費工夫，但大前提是要認真工作。

處女座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天秤座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

天蠍座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

人馬座：事業運弱，盡可能獨處，以免受外力衝擊。

山羊座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

水瓶座：事業運稍遜，宜安守本分，切忌越俎代庖。

雙魚座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 財運升

（跌）狗 易悲觀

鼠：堅持做運動有益身心，忌三分鐘熱度。

牛：工作運欠佳，細節易出錯，凡事小心。

虎：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

兔：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

龍：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

蛇：工作忙，易顧此失彼，要管理好時間。

馬：事業運強，專注工作，可獲貴人賞識。

羊：財運上升，有人協助，易獲意外收入。

猴：工作態度較散漫，容易在細節上出錯。

雞：事業運向好，敢走出舒適圈會有得着。

狗：是日沖煞，滿腦子充滿了悲觀的想法。

豬：面對誘惑要冷靜，必須提防愛情騙子。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

旺餘氣

所謂：「木未燃而先煙，水過地猶濕」，即表示木材尚未正式燃燒時，先起煙才慢慢火光熊熊，地受水浸淫過的地方，水雖然退卻，地面有一段時間尚留有濕氣，要經過一會兒，地面才會乾透。此中之道理，便是事情之發生，是要有一個醞釀期，比如一粒種子要吸收了足夠養分才可破殼而出，慢慢茁壯成長，當一種事情完結，尚有一時間才會平復，如大地震後尚有不少餘震。

故此，2024年是九運的開始，其實九運火之氣，早在前兩、三年已到，君不見各國有戰火之亂、火災多、天氣特別酷熱便可知。而八運之氣並不是在甲辰年立春後便立刻消失，尚有餘氣留下，此謂之旺餘氣也，要經過三幾年才慢慢消退。

在三元九運上而言，能夠選擇當運樓宇而居，自然是最理想，如八運時居八運新樓、九運時居九運新樓、一運時居一運新樓，此種選運而居未必很多人有能力，大多時是跨運而居，即七運入住至八運，或可能延至九運尚居。所以，若運過後便必須要再調整一下風水，令其可繼續旺氣而居，簡單的便是在當運之方位催動。