單文柔跟老公陳展鵬雲頂登台　順道練波準備打慈善賽

視帝陳展鵬日前到馬來西亞雲頂登台，而其妻單文柔都有一同前往，除了一起上台感受氣氛外，全程照顧老公的她相當貼心。雖然今次行程很趕，他們亦沒有帶同女兒小豬比前往，但完騷後兩公婆都有逗留當地一天去打高爾夫球，單文柔接受東網獨家訪問時謂：「因為展鵬之後都會有啲慈善賽要參加，我都會去，所以趁有時間都要加緊練習。」問她跟展鵬打了好一段時間，球技有否進步時，她謂：「OK呀！都有進步嘅，依家打波嘅感覺都有以前咁辛苦，以前打係因為諗住陪展鵬，但依家玩咗段時間，都對自己有要求，自己對Golf嘅認識都深咗！我哋都有參加慈善賽，覺得好有意義，透過呢個途徑幫助一啲有需要嘅人。」

展鵬與Phoebe近排都不時要到外地，問小豬比有沒有扭計時，他謂：「冇呀！因為我哋每次出發前都會陪咗佢先，會帶佢去玩，我哋唔喺香港屋企人又會輪流陪佢，所以佢嘅行程都好豐富，而且我哋都有不斷同佢facetime，返到嚟又會接佢放學，帶佢食佢鍾意嘅嘢，咁佢就會好開心。」

而展鵬受訪時坦言今次再與舊拍檔胡定欣合唱很開心，他謂：「之前我哋首合唱歌喺馬來西亞攞獎，《城寨英雄》喺當地都好受歡迎，今次唱番都有好多回憶，定欣狀態都好好，我都喺台上講可以再合作，可以再開第二輯《城寨》。」