東方日報C1：周星馳密會兩猛將　「真．女足」空降新作

周星馳新片日前在台灣舉行海選記者會，原來已有兩位「真．女足」率先加盟！一位是有「翻版王祖賢」之稱的趙麗娜，另一位是現役「國足」李佳悅，兩人專程來港見面，周星馳更生鬼地跟她們集郵，對兩人拍戲信心十足！

周星馳主演電影《少林足球》2001年推出後深受歡迎，成為他的經典作之一，早前他在網上宣布開拍《女足》（前名《少林女足》）並公開招募演員，更開出5大條件，要求「不同國籍、年青貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾」，引來不少女星自薦，日前其團隊到台灣舉行海選記者會，求才若渴！

趙麗娜曾拍《乘風》

拍攝女足題材電影當然要人強馬壯，周星馳靠海選之餘，原來已「相中」兩位猛將加盟，其中一位是去年在社交網向他自薦的前中國國家隊女足門將趙麗娜，她曾出戰奧運及亞運，2022年奪得女足亞洲盃冠軍，去年4月退役，由於外形亮麗及身材高挑，獲邀參加內地人氣節目《乘風2023》，被讚「最美門將」兼有「翻版王祖賢」之稱。另一位則是現役中國女足李佳悅，屬國家隊元老級成員，公認好波之餘，外形亦相當不俗，擁有不少Fans。早前土耳其發生大地震，身在當地的她立即報平安，以免一眾Fans擔心。

與李佳悅鬥大隻

趙麗娜與李佳悅日前獲安排來港與周星馳見面，大家一拍即合，落實加盟《女足》！周星馳昨晚特地公開與她們的合照，並以「巾幗英雄」形容：「終於見到了久仰大名的巾幗英雄，鏗鏘玫瑰的外號果然名不虛傳，無論是球技、笑容、身高、穿搭都堪稱一絕！小弟正在籌組一支美貌與球藝兼備的女足隊伍，如兩位加盟，後防肯定固若金湯，觀眾也看得心花怒放，兩全其美。」

周星馳合照時盡顯活潑一面，一張是輕握趙麗娜玉手，甚具紳士風度；另一張則與健碩的李佳悅鬥大隻，齊齊擺出「大力士」甫士！周星馳拍戲一向對演員要求極高，今次邀得兩位猛將加盟，絕對是相得益彰，難怪他心情大靚，分外生鬼。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：