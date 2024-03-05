小火車送餐！「吉會線」進駐吉野家馬鞍山分店

【飲食資訊】餐飲業致力推動數碼轉型，吉野家作為作為快餐業的龍頭之一，亦為此進行多項革新，包括於馬鞍山MOSTown分店推出「吉會線」送餐服務、將AI應用於營運管理、除了推出手機會員App及全新「吉賞卡」等，務求大家得到出色的用餐體驗。

吉野家最新分店早前於馬鞍山MOSTown隆重開幕，分店設計極有睇頭，皆因MOSTown分店是首間全面採用「吉會線」小火車自動送餐，由點餐到結帳全程只需要「一碼在手」，顧客簡單透過手機掃描二維碼就可下單並完成付款程序，美食隨即會由「吉會線」小火車送到面前，小火車有防護外蓋，不用擔心衞生問題。而且外形有趣，到達後有發聲提示，小朋友一定鍾意！顧客更可以隨時自助加購美食，方便又衞生。另外隨着AI人工智能應用愈趨廣泛，吉野家在制訂營運決策上，將AI引入快餐業以提升營運管理，並深入了解顧客的需求，例如透過AI技術分析顧客入座習慣，識別人口密度較低的座位區域，從而針對性地優化座位配置，提高座位的使用率，提供更好的用餐體驗。

全面數碼化 「吉賞卡」配合電子會員系統及手機點餐

吉野家早前推出手機會員App讓顧客可以透過手機進行堂食點餐、外賣自取以及領取不同的優惠券外，亦可了解顧客的喜好及消費習慣，同時解決餐飲業長久以來面對的人手短缺問題。為了進一步推動數碼化餐飲的普及化，吉野家破天荒推出電子定期優惠證「吉賞卡」，首發價只需$8.8，於吉野家App即買即用，第一張單即可享全日激減優惠(包括早、午、下午茶及晚餐)，並以驚喜優惠價享用吉野家一系列王牌主食及小食。食足30日，最多可激慳$600！吉野家將定期推出期間限定產品，最新一期是「串物御膳- 松」、「串物御膳- 竹」及「極上海鮮番茄相撲鍋」，供應期有限，欲試從速，3月中旬會推出全新產品，各位吉野家粉絲要密切留意！