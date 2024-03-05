汪小菲愛情順利育兒不順　勁擔憂細仔家長會

同台灣女星徐熙娣（大S）結束10年婚姻嘅汪小菲，近期同新歡Mandy愛得高調，唔止四圍飛高調放閃，日前仲表示有意喺今年拉埋天窗，雖然汪小菲同新歡打得火熱，不過都未有忘記父親嘅身份，對一雙兒女嘅教育仍相當上心。日前，佢就分享道自己求學時期係學霸，但開家長會時難免會擔心老師喺媽咪張蘭面前話自己，未料發現每次家長會都係畀老師讚不絕口後，就冇再驚過開家長會，另外亦提到自己對兒子嘅學業要求道：「我敢要求他嗎？那我祖宗！」

日前，汪小菲喺直播度表示自己最近要去7歲兒子嘅學校開家長會，並分享自己緊張心情，引嚟網友問佢求學時期，張蘭去佢家長會嘅情況，佢透露道自己本來都會擔心，不過因為自己成績好，從未考低過96分，所以次次喺家長會上都會畀老師大讚特讚，所以佢根本唔驚家長會之餘，仲特別期待家長會。

而自己之所以去兒子家長會會感到緊張，主要因為兒子本身就唔係一個學霸，就算拎到一個「優異」成績，都會不停炫耀外，唯一嘅「優異」成績仲要係靠體育，引嚟網友追問汪小菲對兒子學業有咩特別要求，對此佢則答道：「我敢要求他嗎？那我祖宗！」