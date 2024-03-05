Diamond ICQ回收鑽石　大小通吃

急需周轉用錢時，有沒有想過那些被遺忘在保險箱內的鑽石可以幫上忙？前度送贈的鑽戒、祖宗承傳的鑽石頸鏈、佩戴多年的過時鑽石耳環，或者細石等待Trade In換大石，這些名貴鑽飾與其被閒置，不如為它們尋找出路，鑽石回收是近年的大趨勢，全港唯一的中古鑽石首飾專門店，透過電話或網上問價、報價，現金到手，最快只需要半小時。

以「4C」作標準

回收價一般會以「4C」作標準，即重量（Carat）、顏色（Color）、淨度（Clarity）及車工（Cut），回收專家在回收鑽石時，除了參考國際權威的Rapaport每周鑽石價格列表了解國際標準鑽石報價、市場供求、潮流趨勢之外，「4C」亦是影響估價的一大準則。很多人比較鑽石的價值，都會以卡數（重量）作衡量，但相近卡數的鑽石，可以有很大的分別，關鍵在於其他3C的差異。GIA鑽石等級區分為D（透明無色）到Z（淺黃色），D、E、F色是頂尖級別，價錢會較高，二手市場亦較受歡迎，能賣出好價錢。

至於淨度，鑽石中的瑕疵有些只在顯微鏡才看得到，如果買來日常穿戴，價格會較相宜。除了鑽石先天條件外，天然鑽石經後天切割打磨，若然切割比例過深或過淺，都直接影響價值。

國際權威性鑑定證明GIA和IGI證書，就可以清晰提供鑽石4C資料，亦可作為評估價值之參考，令鑽石估值更加準確和透明。

套現助人助己

每件鑽石珠寶都有自己的故事，林先生分享了幾個真情故事，一位從事飲食業的女老闆，經歷新冠病毒一疫嚴重打擊生意，為保住員工飯碗，她把珍藏多年的鑽石戒指套現，給員工發放雙糧，間接幫了幾十個家庭，絕對是一位好老闆；另一位名人二代，接收了上一代的名貴鑽飾，由於新一代年輕人甚少去舞會，遂將鑽飾套現，作其他生意用途。他說：「還有一位客人希望我哋幫佢轉售一枚1卡藍鑽戒，該藍鑽非常罕有，售價達千多萬元，最後成功找到買家。」