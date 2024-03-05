陳奕迅街邊踎茶記　被揭同星二代「撐枱腳」

歌神陳奕迅（Eason）向來貼地愛踎茶記，令該茶檔變成熱門景點，引來不少旅客朝聖，望能偶遇歌神。日前Eason出沒到該茶記開餐，有內地網民非常幸運撞正Eason，即興奮高呼：「天啊真的是Eason！本來只是想來打卡，昨天還在說要是在香港碰到Eason就踩狗屎運了，結果今天剛好這個點在這家炳記碰上了，救命甚麼運氣啊！」不過網民好守規矩，只離遠拍照未有合影。另一內地網民亦碰見Eason，獲對方親筆簽名：「他坐在我們隔壁，隔壁呀，都懷疑是不是看錯了控制住激動的心情，安靜的等他吃完飯準備走的時候，小聲的問了一句能合照嗎？他說不太好，這麼多人，就給我們簽名了這個，感覺可以吹一輩子了，包裏只有來的機票票根，簽名就更有意義了。」

片中見Eason戴上Cap帽、眼鏡及口罩，表現低調，被認出拍照也毫不介意，他更親自埋單與老闆閒談，臨走時又同一眾食客道別，非常親民，而與他同行的則是「星二代」歌手岑寧兒，其父母為岑建勳及劉天蘭。而她與陳奕迅向來在音樂上素有合作，曾合唱歌曲《一秒》，其表哥Jerald又是Eason的監製。