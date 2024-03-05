《婚後事》片尾曲鬧版權風波　谷婭溦遭炮轟爆Seed反擊

無綫劇集《婚後事》贏盡好評，連谷婭溦獻唱的片尾曲《阿拉斯加海灣》亦獲大讚，不過有指歌曲原唱、馬來西亞歌手菲道爾對歌曲被翻唱一事毫不知情，更有網民就版權問題向谷婭溦問責！據知菲道爾事前不知《婚後事》使用其歌曲，有網民發文標記才得知，其經理人更表明已委託版權公司處理，又指以往翻唱前，其他歌手都會先知會，但今次並未收到任何查詢。

有網民為原唱感不值，紛紛到谷婭溦社交網留言：「版權費在哪裏啊？ 不問自取視為賊也」、「不註明原唱者也不註明詞曲人？光明正大的偷」、「請尊重原創！！不問自用就是偷！」等，而谷婭溦亦終於公開回應：「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題我真的不知道！我是一個歌手我只負責唱的部分，公司安排你去唱這一首那我就唱了，至於版權問題我們作為歌手的也無權過問，你們全部來跟我說偷盜至於嗎？我偷甚麼了？又盜甚麼了？我甚麼都沒有做，你們是不是太過激了？」又坦言身為歌手，職責只是唱好歌曲：「你們全部來罵我，我也不清楚整件事情到底是怎麼回事！能不能理智一點，我是公眾人物，但你們不分青紅皂白就罵人，這樣真的好嗎？你也是人，我也是人，怎麼就不能好好說話，好好解決呢？而且我們公司也是在認真解決問題，你們也不要再忿忿不平了，好的作品讓更多的人聽到知道不是一件更好的事情嗎？我真的謝謝你們了！」

而無綫官網曾表示已獲得歌曲版權：「由於《阿拉斯加》歌詞與《婚後事》劇情不謀而合，劇組花了不少時間洽談歌曲版權，結果成功購下版權，並由谷婭溦翻唱成為片尾曲。由於昨晚播出的第四集是以悅悅視點為主，為了凸顯悅悅痛愛父母的心情，劇組刻意找來兒童合唱團的同學仔翻唱歌曲，據知，這個更是首個兒童獻唱的版本。」鬧出羅生門事件。