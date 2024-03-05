過江龍拉麵店　好食到舔舔脷

食日本拉麵，最好就是趁熱享用，還要食到嘶嘶聲先夠過癮。近日有過江龍拉麵店到港，為客人帶來人氣雞白湯麵，亦有拉麵大師推出的新口味，大家又可以即時來碗熱辣辣的拉麵了。

新穎創作

傳統的拉麵，相信香港人都食得多，偶然都想有點新意。中環過江龍麵店的冠軍級拉麵大師林隆臣近日特別研發3款創作拉麵，明太子豆乳雞白湯拉麵，雞白湯和豆乳混合，配柚子白味噌、松露油和秘製醬汁，再加上北海道十勝豚肉和博多明太子，吃時加點岩海藻和芥末粒，味道豐富。火炙豚肉擔擔沾麵選用粗麵條，沾麵醬汁以雞白湯和芝麻味噌醬熬煮，再加點秘製辣椒油，味道濃郁，吃過麵條後，可加上豆乳品嘗湯底，食盡湯汁精華。至於雞醬油拉麵，配柚子雞、香草火炙雞和火炙北海道十勝豚肉3款叉燒，分量十足。

鹿兒島雞白湯

拉麵有不同的湯底選擇，剛於大角咀開設的日本鹿兒島過江龍拉麵店就以雞白湯做主角。品牌選用日本國產雞肉煮至奶白色的雞白湯，有綿密泡沫口感，屬泡系拉麵的做法。店內有3款招牌選擇，原味雞白湯拉麵配雞叉燒和京都九條葱，原汁原味。檸檬牛油雞白湯拉麵會布湯底內加入牛油，配檸檬酸味，濃而不膩。至於擔擔雞湯拉麵，會於湯底內加幾款辣椒和芝麻醬調配，順滑微辛。此外，因應本地新分店，推出香港限定的鹿兒島魚餅雞汁冷麵和胡麻醬燒雞腿拌麵，帶來非凡滋味。