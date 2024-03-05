阮經天新戲票房創高峰　網友走去恭喜明道

金馬影帝阮經天闊別13年，再度出演黑幫電影《周處除三害》，並於本月1日起於內地上映，電影僅上映3日票房就突破咗9千萬人民幣（約9千7百萬港元）。雖然票房大賣係好事，不過唔少觀眾就將主演阮經天認錯做明道，紛紛走去明道社交網留言，大讚演技精湛等，搞到明道尷尬道問阮經天：「小天怎麼辦？」

日前，明道喺社交網發文，並tag阮經天道：「我覺得我有必要解釋一下，小天怎麼辦，一直有人誇獎我《周處除三害》演得真好，你有辦法幫忙解釋一下嗎？」尷尬表示每次睇見有人讚佢嘅留言，都唔知可以點解釋：「那個其實不是我演的！」

事實上，明道同阮經天已經唔係第一次畀人話似樣，氣質相似嘅2人同樣以霸道總裁主題嘅偶像劇暴紅，相似嘅形象亦成日令觀眾感到混淆，甚至每次討論起圈中藝人嘅關係、撞樣等話題時，佢哋兩個都必定有份。而喺網上，亦有唔少網友討論「怎麼區分明道和阮經天」，引嚟唔少網友出謀獻策：「看着黑壯一些有點笨笨的是明道，瘦一些高一些看着有點聰明的是阮經天！」、「阮經天是命中注定我愛你，明道是王子變青蛙」、「哈哈哈！怎麼會這樣！阮經天頭圓一點，明道頭方一些」、「以前我也是！長得壞一點的是阮經天，長得一臉好學生的是明道」、「明道比較黑」、「同臉區分，明道是橫屏（註：臉型較寬），阮經天是豎屏（註：臉型較窄）。」