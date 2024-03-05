Lokman唔敢同MIRROR兄弟搞生意　驚因財失義

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）喜歡做生意，繼開泰國餐廳後，再與圈外友人合資合共7位數經營主題咖啡吧今日（5日）開幕。近日忙於準備海外巡唱，幸有好拍檔，希望咖啡吧能快些回本，Lokman自任公關及最終決策權。開心咖啡吧可以展示個人調皮的收藏，讓粉絲打躉，現場便展出他與友人收藏的名牌波鞋，另外又可與其他收藏家合作搞展覽，一舉兩得。

提到他與成員Alton及ERROR成員何啟華合資的泰式餐廳，早前爆出拖欠食材費用事件，Lokman表示事情已解決，他說：「解決咗好耐，唔係拖數，係程序時間上問題，係誤會。」提到MIRROR成員有份投資的食肆都先後結業，是否因為擔心被拖累，今次不再與成員合夥？他講笑：「唔係驚拖累，大家各有各喜好，等大家再叻啲先再聚。（會驚因為錢銀反目冇朋友做？）我同拍檔傾得好清楚，講個信字，我都驚，不過見大家都好畀心機做。」生意女友冇分，會先搞好這間店再決定開分店。

早前完成香港16場演唱會，賺到大筆資金去投資？他講笑：「冇賺到好大筆，如果賺好多我就開幾間啦，會慢慢嚟，唔好一開始就開好大間。」

本月12及14日MIRROR 將赴英國倫敦及曼徹斯特開騷，兩場門票經已售罄，至於美國門票傳出滯銷，Lokman指因為簽證問題，仍有信心門票可以賣晒。巡演與香港演唱會編排上不同，現要加練排練，尚未執行李的他，表示會在出發前一日才執行李，不擔心時差問題，他笑說：「唔擔心，喺香港都試過一日經歴不同時區，我OK㗎！」