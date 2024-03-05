羅子溢陳自瑤冧爆「咀嘴」　賴慰玲生擒黎諾懿

藝人羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、 羅天宇等無綫劇集《婚後事》演員在寶林宣傳，眾人大玩遊戲，劇中演夫妻的羅子溢與陳自瑤更即場「咀嘴」，大晒恩愛，而賴慰玲就生擒黎諾懿玩熊抱，現場氣氛高漲！劇集以不同視角講述婚姻問題贏得觀眾口碑，男女主角羅子溢與陳自瑤的演出令人眼前一亮，子溢透露連老婆楊茜堯都讚好：「老婆有讚，同埋收到余安安、黃日華、張繼聰短訊鼓勵真係好開心，10幾年嚟第一次有一個角色係受到觀眾同埋同行認同。」子溢指老婆拋下10字真言讚賞令他增添信心：「因為佢拍緊劇，只係睇咗頭30分鐘，佢留低咗10字真言話『我知你點做，做得好 ，有機』跟住就去咗瞓覺，佢係視后級，佢都話得，我就變咗有信心，以前唔敢問人有冇睇我啲劇，今次應該冇衰，所以周圍問人有冇睇。」講到有機會挑戰視帝，他指若能夠與黎耀祥、陳豪等角逐已經很開心，過往亦試過獲得提名競逐，希望能再進一步。對於劇集口碑好，但首周收視最高只有17.3點可會失望？他則指說：「聽監製講，尋日最新收視已經升番好多。」 陳自瑤則指收到歐陽震華夫婦和黃日華短訊支持，自己亦有留意觀眾留言，覺得劇集引起了觀眾共鳴感。講到黎諾懿指25點會剥衫答謝觀眾，子溢笑說：「我帶珍珠（囡囡）出嚟，佢係我最寶貴嘅，太太都係！」陳自瑤則指會分享未曝光「好正」的照片。

黎諾懿與賴慰玲的鴛鴦浴戲成為話題，賴慰玲笑言身邊朋友不停翻看，更發現細節位，諾懿笑說：「我都有翻睇，佢側身嘅時候咩都睇唔到，得佢做到，所以係健康性感，唔會係情慾性感，哈哈。」劇集片尾曲《阿拉斯加海灣》出現版權糾紛，遭馬來西亞原唱者質疑版權問題，獻唱的谷婭溦亦遭對方粉絲攻擊。劇集監製林肯表示在2022年8月製作時，已向版權及發行公司取得授權， 他指希望與原唱者溝通，但要先由發行商聯繫，亦理解網民的反應出於保護喜歡的歌手。