東冲有料到：真正輕鬆遊船河

Terminal 21 Rama 3商場後方有一個建於昭拍耶河上的碼頭，逢周六有提供船河晚宴的觀光船在此出發。（胡慧冲提供）

對於前往泰國曼谷旅遊的朋友，船河晚宴是不少人的必備行程。簡單介紹的話，就是乘坐有自助餐提供、行經昭拍耶河的觀光船，乘客可邊食邊欣賞樂隊現場演奏。船河晚宴一般分為兩個時段，首段為黃昏時段出發，可欣賞日落下兩岸的浪漫景致。另一時段是入黑晚餐時段，雖然部分航程的外邊景色會漆黑一片，但亦不乏岸邊出現燈光燦爛的悅目畫面，箇中氣氛吸引不少觀光客捧場。

要數船河晚宴的缺點，可能是吸引了大量來自印度、越南及中國的遊客上船，擠擁程度可謂摩肩接踵，要在船上拍一張背景沒有遊客的照片，絕對係高難度考驗！

但上述的人逼人情況，最近終於出現了解決方案。

話說之前的船河晚宴通常在Iconsiam或Asiatique上船，兩處地方往往比昔日的旺角更旺，人多之餘上船後更會出現爭食物的情況。但其實在Terminal 21 Rama 3商場後方亦有一個建於昭拍耶河上的碼頭，有一間觀光船公司安排了當中的一艘船在此上落客，逢周六下午4點會有黃昏行程出發，讓大家暢遊昭拍耶河。小弟便於上周親身試搭了該航班，一大發現是船上並沒有旅客蹤影，清一色是本地人。而且人數也不多，自然也沒有爭食情況發生。身處其中，你可以自由上落船艙上下層打卡，亦不易拍到背景有人的情況。可算係新的驚喜發現！

據講在Terminal 21 Rama 3商場後方碼頭出發的觀光船亦不時會有入黑晚餐出發的航班，不過會駛到Asiatique再接載另一班客人，但畢竟早上船的話，無論自助餐及影相打卡都可先飲頭啖湯，絕對係先拔頭籌享受了最美妙的時光。

自問喜歡船河晚宴的朋友，不妨考慮到Terminal 21 Rama 3商場後方碼頭上船，讓船程更為Relax及好玩。

胡慧冲